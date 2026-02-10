בעקבות מצבו בסקרים: בני גנץ חושף את תכניתו הפוליטית

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, תקף את היעדר הדרג המקצועי בנסיעת ראש הממשלה נתניהו, ואת פרסום הפרוטוקולים החלקיים. וגם: זו תכניתי הפוליטית

חבר הכנסת בני גנץ, יו"ר כחול לבן, התייחס הבוקר (שלישי) בראיון לתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב', לשורה של סוגיות ביטחוניות ופוליטיות הבוערות על סדר היום. במוקד דבריו עמדה נסיעתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לוושינגטון, שהתקיימה ללא ליווי של קציני צה"ל או דרגים מקצועיים בכירים.

"נסיעה בלי דרגים מקצועיים זה קצת מחשיד", אמר גנץ למראיין אריה גולן. "לך תדע מה סוגרים שם בחדר הסגור כשאין אנשי מקצוע שיודעים את הפרטים הביטחוניים לאשורם".

"מניפולציה פוליטית": גנץ נגד פרסום הפרוטוקולים

גנץ תקף בחריפות גם את החלטת נתניהו לפרסם פרוטוקולים מדיונים ביטחוניים מהעשור האחרון, כחלק מהתשובות למבקר המדינה בנושא המחדל. "זו מניפולציה פוליטית", קבע גנץ. "אי אפשר לפרסם פרוטוקולים מסווגים בציבור, ואם כבר הפשע הזה נעשה והדברים יצאו החוצה, אז שיתכבד להציג את הפרוטוקול במלואו ולא רק קטעים שנבחרו בקפידה".

עם זאת, גנץ בחר להסתייג מדרישתו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו בחשד לזיוף פרוטוקולים: "אני לא יודע אם יש שם זיוף, ולא על כל דבר צריך לקפוץ מיד לחקירה פלילית".

רץ עד הסוף: "בנט ואיזנקוט מתחמקים"

במישור הפוליטי, גנץ הבהיר כי הוא אינו מתכוון לפרוש מהמרוץ, גם אם הסקרים ימשיכו לנבא כי מפלגתו מתנדנדת סמוך לאחוז החסימה. "אני ממשיך, ואני רואה שיותר אנשים מצטרפים לעמדתי", הצהיר.

גנץ שלח עקיצה לעבר שותפיו ומתחריו למחנה המרכז-ימין: "איזנקוט ובנט מתחמקים מלהשיב אם ישבו עם ערבים בממשלה, בעוד שליברמן ולפיד טוענים שאי אפשר להקים קואליציה כזו. אני מציג קו ברור".