המשטרה תוקפת: "חוסר אחריות, זה המצב האמיתי בכניסה לירושלים"

בעקבות דיווחים על חסימות בכניסה לירושלים, המשטרה הבהירה הבוקר (שלישי): "בניגוד לפרסומים חסרי אחריות, נבהיר כי הכניסה לעיר ירושלים פתוחה והתנועה זורמת".

חסימות מתבצעות היום ברחבי המדינה, כחלק מהמחאה של החברה הערבית נגד הפשיעה. מוקדם יותר המשטרה הודיעה כי כביש 20 (איילון) נפתח לתנועה לאחר ששוטרים פינו תוך זמן קצר את המפגינים

מהמשטרה נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח על חסימת כביש 20 ע"י מפגינים, שהפרו את הסדר הציבורי ופגעו בחופש התנועה. שוטרים שהגיעו תוך דקות ספורות מרגע החסימה, פיזרו את המפגינים והתנועה חזרה לסדרה".