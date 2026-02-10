למרות האיומים: איתי לוי הופיע בפריז | צפו

בשבועות האחרונים קיבל הזמר איתי לוי איומים לבטל את הופעתו בפריז, ואת הוסרה המילה "ישראל" מהפרסום. למרות זאת, לוי הופיע מול קהל של אלפים בשירת "והיא שעמדה". צפו

איתי לוי הופיע אמש (שני) ב-Casino de Paris מול קהל מלא עד אפס מקום, לאחר שבועות של איומים וקריאות לביטול ההופעה בעקבות פרסום פוסטר עם המילה "ישראל".

המופע אובטח בכוחות משטרת צרפת, והקהל שר יחד עם הזמר להיטיו הגדולים – כולל רגע מרגש עם דגל ישראל.

איתי לוי מבצע את "והיא שעמדה" מול אלפים - צפו:

יובל אזולאי

הסערה שלפני ההופעה

בשבועות האחרונים קיבל הזמר ושופט "הכוכב הבא" איתי לוי איומים וקריאות שלא להגיע לפריז. זאת, בעקבות פרסום פוסטר פרסום להופעה שעליו הופיעה המילה "ישראל" – מילה שהוסרה בגרסת הפרסום המאוחרת יותר על ידי ההפקה.

למרות החששות והמתיחות שהתעוררה סביב הנושא, ההופעה התקיימה כמתוכנן.

קהל מלא ושריגה משותפת

אתמול עלה איתי לוי לבמה ב-Casino de Paris שבצרפת מול אלפים. המופע עצמו אובטח על ידי משטרת צרפת, והאולם מולא עד אפס מקום – סימן ברור לתמיכה הרבה מצד הקהל.

הקהל שר יחד עם איתי את להיטיו הגדולים, בהם "מערב ראשון" ועוד רבים. רגע מרגש במיוחד היה כשאיתי עטף את עצמו בדגל ישראל וביצע את השיר "ויהי שעמדה".

ההופעה, שהתקיימה באווירה של אחדות ותמיכה, הדגישה את החיבור החזק בין הזמר לקהל שלו – גם מחוץ לגבולות ישראל.

בסיום המופע נראה היה כי החששות שהיו לפניו לא מנעו מהקהל ליהנות מחוויה מוזיקלית מלאה ומרגשת.