לאחר גמר מותח במיוחד של הכוכב הבא לאירוויזיון, שבו נבחר נועם בתן לייצג את ישראל באירוויזיון 2026 בווינה, פגשנו את איתי לוי, שופט העונה ואחד האנשים המזוהים ביותר עם הדרך של הזוכה, לראיון כן, פתוח ומלא אמונה. לוי מדבר על הקשר עם נועם, על השיח סביב מוזיקה ים-תיכונית באירוויזיון, על רגע אחד בעונה שלא ייצא לו מהלב – וגם על הבושם שכולם שואלים עליו.

"אלוהים גילה את נועם – אני רק שליח"

כמי שליווה מקרוב את נועם בתן לאורך העונה, לוי לא ממהר לקחת קרדיט. להפך. "אני חושב שאלוהים גילה את נועם", הוא אומר. "אני בסך הכול שליח. מהיום שאחרי – אנחנו הולכים יד ביד בדרך. משתדלים לעשות אותה נכון".

כששאלת ה"מי גילה את מי" עולה, לוי מחזיר את הדיון למקום אחר לגמרי: "יש דברים שהם גדולים מאיתנו. אתה יכול ללוות, לכוון, אבל בסוף זה משהו הרבה יותר גבוה".

זה לא "מזרחי" – זה ישראלי

אחת הסוגיות שעלו העונה היא היעדרם של זמרים ים-תיכוניים מהגמר והסיכוי של הז'אנר בזירה הבינלאומית. לוי מבקש קודם כול לדייק את השיח. "המילה 'זמר מזרחי' היא מילה קשה", הוא אומר. "אנחנו זמרים ישראלים, ים-תיכוניים. המוזיקה הזו חיה ובועטת כבר כמעט 60 שנה".

לדבריו, הסיכוי קיים, אבל המורכבות ברורה. "זמר שהוא מאוד מגוון יהיה לו הרבה יותר קל באירוויזיון. זמר מזרחי פר אקסלנס? זה יכול להיות יותר מאתגר. נועם, למשל, הוא גם וגם – יש לו סלסולים, יש לו רבעים, אבל הוא לא נעול על דבר אחד".

"זה היה מהנשמה, מהאמת"

כשמבקשים ממנו לבחור רגע אחד חזק במיוחד מהעונה, לוי לא מהסס. "הרגע שגל דה פז שרה לאבא שלה 'אחרי הכל' – זה רגע שלא אשכח".

לוי משתף ממקום אישי מאוד. "גם אני איבדתי את אבא שלי. לראות אותה מקדישה את השיר מהנשמה, מהאמת – זה ריגש אותי נורא. בסוף כולנו רוצים שההורים שלנו יראו אותנו מצליחים, שמחים בשבילנו. לא כולם זוכים לזה. זה רגע אדיר".

"האמונה מנהלת אותי ב-100%"

לצד המוזיקה, האמונה היא חלק בלתי נפרד מהזהות של לוי. "אני אדם מאוד מסורתי ומאוד מאמין", הוא אומר. "האמונה מנהלת אותי במאה אחוז. זה מי שאני".

כשמבקשים ממנו משפט שמלווה אותו ביום-יום, הוא עונה בלי לחשוב: "הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו".

הסוד לריח המושלם

ובין כל השאלות הגדולות – גם הרגע הקליל הגיע. הריח המדובר? “אינישיו”, מודה לוי בחיוך. הסוד הוא לא רק הבושם, אלא גם הכמות. "זה גם וגם", הוא צוחק.

איתי לוי אולי יושב על כיסא השופט, אבל העונה הזו, כמו שהוא עצמו אומר, הזכירה לכולם שלא הכול נמדד בניקוד. לפעמים זה אמונה, לפעמים זה דרך, ולפעמים זה פשוט להיות שליח טוב ברגע הנכון.