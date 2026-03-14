חיים לוינסון יוצא להגנת חוסם המקלט: "איבד את זה לרגע, קורה"

סערה ברשתות החברתיות בעקבות סרטון שבו נראה אדם מונע מאנשים להיכנס למקלט בזמן אזעקה ואף דוחף ומקלל אישה, הביאה הערב (שבת) את העיתונאי חיים לוינסון לפרסם פוסט שבו יצא להגנת האיש שתועד וקרא להפסקת המתקפה הציבורית נגדו.

הסרטון, שהופץ ברשתות החברתיות בימים האחרונים, מציג אדם עומד בכניסה למקלט ציבורי בזמן אזעקה ומונע מאנשים נוספים להיכנס אליו. במהלך התיעוד נראה כי הוא דוחף אישה שניסתה להיכנס, בעוד מספר אנשים עומדים מחוץ למקלט ומנסים להיכנס אליו בזמן האזעקה.

התיעוד עורר תגובות רבות ברשתות החברתיות, כאשר גולשים רבים מתחו ביקורת חריפה על התנהלותו של האיש שתועד, וטענו כי מדובר בהתנהגות חמורה במיוחד נוכח העובדה שמדובר במקלט בזמן אזעקה.

לוינסון התייחס לכך בפוסט שפרסם ברשת X וכתב כי מדובר באדם שאיבד את קור רוחו לרגע תחת לחץ. "בן אדם איבד את זה לרגע. קורה", כתב. לדבריו, מדובר באדם שאיבד שליטה לרגע לאחר שבועיים של מלחמה והתנהג בצורה לא ראויה.

עוד הדגיש כי למרות האירוע המתועד, בסופו של דבר איש לא נפגע. "לא יפה. בסדר. כולנו יש את הרגעים הלא יפים שלנו בחיים", כתב.

בהמשך הפוסט מתח ביקורת על השיח שהתפתח ברשתות החברתיות בעקבות הסרטון. לדבריו, רבים מהגולשים ממהרים לתקוף את האיש שתועד, אף שמדובר באדם אנונימי שתועד ברגע בעייתי אחד.

"בן אדם אנונימי, חסר כל חשיבות, שמצלמה צילמה אותו ברגע הלא נכון", כתב לוינסון, והוסיף כי לדבריו אנשים רבים ממהרים "לדרוך עליו" ולפגוע בו בעקבות הסרטון.

עוד כתב כי בעיניו מדובר בתגובה ציבורית מוגזמת כלפי אדם אחד, וכי העובדה שאדם תועד ברגע לא מוצלח אינה מצדיקה, לדבריו, מתקפה רחבה נגדו. "אז הוא טעה. שגה. למה אתם חייבים דעה?", כתב.