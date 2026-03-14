ארה"ב מציעה: 10 מיליון דולר למי שיתן מידע על מוג'תבא חמינאי

המלחמה באיראן נמשכת: מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה היום (שבת) קריאה לציבור, כשהציעה פרס כספי של עד 10 מיליון דולר למי שיספק מידע על בכירי המשטר האיראני ומשמרות המהפכה.

רשימת הבכירים שעליהם הפרס האמריקני מוצא כולל בין היתר את המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, ממלא מקום ראש לשכתו עלי אסגר חג'אזי, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן עלי לאריג'אני, שר הפנים האיראני אסכנדר מומני, שר הביטחון והמודיעין האיראני איסמעיל ח'טיב, והיועץ הצבאי הבכיר יאיח רחים צפוי.

בנוסף, הפרסים הוצעו גם לבעלי מספר תפקידים ששמותיהם לא ידועים, ביניהם: מזכיר מועצת הביטחון האיראנית, יועציו של המנהיג העליון, רמטכ"ל הצבא האיראני ומפקד משמרות המהפכה.

"הבכירים הללו מובילים ומפקדים על חלקים ממשמרות המהפכה, שמתכננים, מארגנים, ומבצעים פיגועי טרור בכל העולם" נכתב בהודעה האמריקנית. "אם יש לכם מידע עליהם או על אחרים במשמרות המהפכה, שלחו אותם אלינו דרך קו טיפים מאובטח, או בשיחת טלפון. המידע שלכם עשוי לתת לכם פרס כספי, וכן זכאות לרילוקיישן והגנה".