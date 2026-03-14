צה"ל מגביר את התקיפות באיראן: מעל 200 יעדים הותקפו ביממה האחרונה

צה"ל ממשיך להרחיב את התקיפות נגד תשתיות צבאיות של המשטר האיראני במסגרת מבצע "שאגת הארי". לפי הודעת צה"ל, במהלך היממה האחרונה תקפו מטוסי קרב של חיל האוויר יותר מ-200 תשתיות במערב ובמרכז איראן.

התקיפות בוצעו בהכוונת אגף המודיעין, והתמקדו בין היתר במשגרי טילים בליסטיים, חלקם טעונים ומוכנים לשיגור לעבר שטח מדינת ישראל. בנוסף הותקפו מערכות הגנה אווירית, אתרי שיגור ומתקנים לאחסון אמצעי לחימה.

בצה"ל ציינו כי מתחילת המבצע הושלמו כ-400 מטסי תקיפה במערב ובמרכז איראן. במסגרת התקיפות הותקפו תשתיות של מערכי האש, ההגנה והייצור של המשטר האיראני.

לדברי צה"ל, הפעילות נועדה לפגוע ביכולות הצבאיות של המשטר האיראני ולצמצם ככל הניתן את היקף הירי לעבר שטח מדינת ישראל.