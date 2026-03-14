קווי סופרבוס נוספים שיפעלו החל מיום ראשון

מבצע שאגת הארי היום ה-16. חברת סופרבוס מעדכנת את הקווים שיפעלו מחר (א'): כשאל הקווים שפעלו עד עתה נוספו: קווים 505 ו-97 בירושלים, וכן קו 67 באזור עפולה

חברת סופרבוס ממשיכה לעדכן את נוסעיה באופן שוטף על פעילות הקווים בצל המצב הביטחוני. החברה מבקשת מהציבור לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ומדגישה כי ייתכנו שינויים כפויים בלוחות הזמנים בהתאם להתפתחויות בשטח.

קווים פעילים ביום ראשון, 15.3.2026

להלן פירוט הקווים שיופעלו ביום ראשון ה-15 במרץ 2026, לפי אזורי פעילות:

מטרונית

קווים: 1, 2, 3, 4, 5

עמקים

טבריה: קווים 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 39

בית שאן: קווים 1, 2

עפולה: קווים 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14

מגדל העמק: קווים 4, 5, 6, 9, 15

יקנעם עילית: קווים 16, 18, 19

קרית טבעון: קווים 9, 11, 13, 13א

דאלית אל כרמל: קו 1

עוספיא: קו 3

קווים בינעירוניים באזור העמקים:

קווים: 21, 23, 26, 28, 30, 33, 36, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 67, 68, 75, 156, 157, 184, 185, 188, 242, 248, 301, 348, 350, 356, 407, 411, 412, 413, 426, 450, 859, 869, 969

קווים 55, 58 - דאלית אל כרמל - חיפה

קו 42 - עפולה - גזית

קו 50 - טבריה - מגדל

קו 19 - עפולה - סולם

קווים 16, 17, 19, 21, 29 - קווי עמק המעיינות

קו 21 - בית לחם הגלילית - מחנה ג'למה

קו 50 - עפולה - רם און

קו 55 - טבריה - סכנין

קו 42 - טבריה - כפר זיתים

קו 44 - טבריה - את.ת קדמת גליל

קו 25 - כפר החורש - כפר ברוך

קו 25 - אשדות יעקב - טבריה

גוש דן

קווים: 29, 85, 145, 146

ירושלים

קווים: 31, 38, 49, 62, 71, 72, 74, 75, 77, 77א, 78, 82, 83, 90, 91, 92, 95, 97, 504, 505, 506, 508, 510, 516, 517, 531, 540

עדכונים אחרונים

ליום ראשון נוספו לרשימת הקווים הפעילים קווים 505 ו-97 בירושלים, וכן קו 67 באזור עפולה.

שינויים צפויים בלוחות הזמנים

החברה מציינת כי לוחות הזמנים עשויים להשתנות בשל המצב הביטחוני, ומומלץ להתעדכן באמצעות מוקדי המידע של סופרבוס ובאתר החברה.

לפרטים נוספים ועדכונים שוטפים ניתן לפנות למוקדי השירות: 4515* | 2162*