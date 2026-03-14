ביטוח לאומי בבשורה משמחת: אלו המענקים שישולמו השבוע

בשורה משמחת למקבלי הקצבאות: ביטוח לאומי הודיע היום על הקדמת תשלומי הקצבאות לקראת חג הפסח וחג עיד אל-פיטר החלים החודש. המהלך נועד להקל על משקי הבית ולאפשר למשפחות להיערך להוצאות החג המרובות מבעוד מועד, תוך הבטחה שהסיוע הכלכלי יגיע לחשבונות הבנק מוקדם מהרגיל.
במסגרת ההחלטה, קצבאות הילדים ותשלומי "חיסכון לכל ילד" יופקדו בחשבונות הבנק כבר בתאריך 17.3, במקום במועד הקבוע ב-20 בחודש. הקדמה זו תאפשר להורים להשתמש בכספים עבור רכישות מזון וציוד לקראת החגים המתקרבים.
בנוסף, גם הקצבאות ארוכות הטווח והקצבאות התומכות יוקדמו באופן משמעותי. תשלומי אזרחים ותיקים, שאירים, נפגעי עבודה, מזונות, נכות, ניידות, סיעוד ואסירי ציון ישולמו בתאריך 26.3, במקום ב-29 במרץ.
בביטוח הלאומי מציינים כי מדובר במהלך שגרתי לקראת תקופת החגים, שנועד להבטיח ביטחון סוציאלי לכלל אזרחי ישראל.
