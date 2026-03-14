ישיבת עכו מלווה את התלמידים שיוצאים לצבא. צפו

ישיבת ההסדר בעכו, מספרא לסייפא. הישיבה, כמו מכשירה את תלמידיה לא רק ליראת שמים אלא גם לנשיאה בעול הביטחון הלאומי.

ישיבה תחת אש

כבר עשרה ימים רצופים נמצאת ישיבת ההסדר בעכו בצל הרקטות הנורות מלבנון והכטב"מים שמשגר חיזבאללה. הפגזות חוזרות ונשנות על האזור לא הצליחו לבלום את שגרת הלימוד, אך בימים הקרובים חלק מהתלמידים יחליפו את ספרי הקודש בציוד קרבי.

עם צאת השבת, ולאחר ההבדלה, התאספו תלמידי הישיבה בבית המדרש לפרידה זמנית משלושה שנתונים.

תלמידי שנה ב' עומדים להתגייס לשירות סדיר בקרוב מאוד, ואחרי שנה וחצי של לימוד אינטנסיבי הם עוזבים את בית המדרש לעבר מסלול הכשרה צבאי. לצדם, תלמידי שנה ד' ושנה ה' שכבר עברו את הגיוס הסדיר, הוקפצו לאחרונה לשירות מילואים פעיל על רקע הלחימה המתמשכת בצפון.

ישיבת עכו מלווה מלכה (דוברות ישיבת ההסדר עכו)



