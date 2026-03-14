אחרי שנה וחצי: נהרס בית המחבל שרצח את הנער החרדי

שנה וחצי אחרי הרצח של הנער החרדי יהושע שמחה הי"ד ליד ביתר עלית, כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע

שנה וחצי אחרי הרצח, כוחות צה"ל הרסו את בית המחבל. מוקדם יותר היום (ש'), הגיעו כוחות של חיל הנדסה לעיר דורא ליד חברון והרסו את ביתו של המחבל עזמי נאדר אבו הליל.

הריסת בית המחבל בדורא (דובר צה"ל)

המחבל ביצע ביחד עם מחבל נוסף את פיגוע הירי לעבר אוטובוס ישראלי בצומת אלח'דר, בו נרצח יהושוע אהרון טוביה שמחה ז"ל בן ה-12 ונפצעו שלושה אזרחים נוספים ב-11 בדצמבר 2024.

בשנים האחרונות, קיצרו בצה"ל את זמני התגובה בין פיגועים לבין הריסת בית המחבל, שעמדו בעבר על חצי שנה ושנה. בפיגוע הרצחני ברמות נהרס בית המחבל בתוך פחות מחודש.

מכינים את הבית להריסה צילום: דובר צה

לא ברור מדוע חיכו בצה"ל כל כך הרבה זמן עד להריסת בית המחבל.

מצה"ל נמסר: "כוחות צה״ל ימשיכו לפעול באופן יזום והתקפי לסיכול טרור ולמיצוי הדין עם מחבלים שפעלו לפגיעה במדינת ישראל".