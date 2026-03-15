מומחה לאיראן חושף: זה נראה קרוב מתמיד

בני סבטי, מומחה לאיראן, התראיין אמש (שבת) בחדשות 12 וחשף עדויות מרתקות שהגיעו לידיו מתושבים רבים בתוך איראן.

העדויות מצביעות על כך שמצבם של כוחות הדיכוי במדינה - משמרות המהפכה ואנשי הבסיג' - גרוע בהרבה ממה שהעריכו עד כה. לדבריו, הציבור האיראני פונה בקריאה ישירה לישראל ולארה"ב לשנות את המדיניות המאופקת שהונהגה בתחילת המערכה.

"יש הרבה קריאות שפונות בעיקר לטראמפ ולישראל: 'תבטלו את ההוראה הקודמת'", ציין סבטי, בהתייחסו לקריאות המנהיגים ביומה הראשון של המלחמה להימנע מהפגנות ברחובות בשל הסכנה לחייהם.

לדברי סבטי, הדיווחים מהשטח מעידים על שחיקה חסרת תקדים של מנגנוני הביטחון האיראניים. "התושבים אומרים לנו: 'אנחנו רוצים לצאת, אנחנו רואים שאנשי המשמרות והבסיג נחלשים'. הפגיעה הישראלית במחסומים ובבסיסים יצרה מצב שאין להם איפה לישון, והם נאלצים לישון בטנדרים או על האופנועים שלהם", הסביר. הוא הוסיף כי הציבור האיראני נמצא בנקודת רתיחה בעקבות המשבר הכלכלי והמחסור בתשתיות בסיסיות: "אין להם מים בברזים, המחירים עולים כל הזמן והם אומרים למערב – 'יש לכם מיליוני חיילים בתוך איראן, תפעילו אותנו'".

גם החשש מפני עליונותו של חיל האוויר הישראלי ניכר היטב בתנועותיהם של כוחות הדיכוי. תיעודים חדשים שעלו לרשתות חושפים אנשי בסיג' כשהם מביטים בחשש מתמיד לעבר השמיים, מתוך חרדה מתקיפת כטב"מים.

תיעוד נוסף ומפתיע הראה כי כוחות הדיכוי הקימו מחסום בתוך מנהרה, צעד שנועד ככל הנראה לספק להם הגנה פיזית ולהקשות על מטוסי חיל האוויר לבצע חיסולים ממוקדים. נראה כי ההרתעה הישראלית מחלחלת עמוק לתוך שורות המשטר, בעוד הרחוב האיראני ממתין לאות כדי להתקומם.