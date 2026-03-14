האלימות במגזר הערבי: בן 30 נרצח בנצרת

האלימות במגזר הערבי ממשיכה לשבור שיאים. הערב נרצח ביריות גבר כבן 30 בנצרת. חובשים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותו.

חובש בכיר במד״א חליל קחיז סיפר: ״כשהגענו למקום הובלנו לגבר כבן 30, מחוסר הכרה עם פציעות חודרות. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הפציעה שלו הייתה קריטית מדי ונאלצנו לקבוע את מותו במקום״.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת אירוע ירי לעבר אדם בעיר נצרת, כתוצאה מהירי נקבע מותו של גבר שזהותו טרם ידועה.

השוטרים הוזנקו למקום האירוע, החלו בסריקות לאיתור חשודים בירי ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע פלילי והנסיבות בבדיקה".

67 ערבים נרצחו מתחילת השנה

זהו הקרבן ה-67 מתחילת השנה בנסיבות של רצח במגזר הערבי. בין הקורבנות 3 נשים ו-3 נורו בידי שוטרים.

לשם השוואה, בתקופה המקבילה אשתקד היו 52 קורבנות ומדובר בעלייה של כ-30% לעומת השנה שעברה.

מארגון יוזמות אברהם נמסר הערב בתגובה לרצח באום אל פאחם: "בזמן שהצפון נמצא תחת אש, האלימות בחברה הערבית ממשיכה לגבות קורבנות כמעט מדי יום. היעדר המשילות - גם בזמן מלחמה - הוא כישלון חמור של ממשלת ישראל.

העובדה שהפשיעה ממשיכה להשתולל בזמן שמדינה שלמה מגויסת למערכה מעידה עד כמה הממשלה איבדה שליטה על הביטחון האישי של אזרחיה. אנחנו קוראים למשטרה ולממשלה להקצות באופן מיידי משאבים משמעותיים למאבק בפשיעה ובארגוני הפשיעה, גם בזמן המלחמה ובוודאי בשגרה. אי אפשר להשלים עם מציאות שבה חיי אדם הופכים להפקר".