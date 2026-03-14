אזהרה לשעות הקרובות: יש להימנע מהגעה למקומות אלה

השירות המטאורולוגי פרסם לפני זמן קצר התראה לקראת השעות הקרובות. למה ניתן לצפות ואיך להתנהג?

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על שטפונות בזק בצפון מדבר יהודה וים המלח מ-14/03 בשעה 15:00, עד 15/03 בשעה 1:00.

למה ניתן לצפות

תיתכן זרימה בערוצי נחלים.

תיתכן היווצרות פתאומית של שיטפונות בזק בנחלים.

תיתכן חסימת כבישים במקומות המועדים.

תיתכן הצטברות של סחף על כבישים במקומות המועדים.

כיצד מומלץ להתנהג

יש לעקוב אחר תחזיות מזג האוויר ולהיערך בהתאם.

יש להישמע להוראות האחראים בשטח.

יש להימנע מלהיכנס לאפיקי נחלים או לחצותם ברגל וברכב. בהגעה לכביש מוצף יש לעצור ולנהוג בהתאם לשילוט או הוראות הגופים האחראים בשטח..

יש להימנע מלינה בשטחים פתוחים באזורי הסכנה