השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב לשבוע הקרוב

השירות המטאורולוגי מסכם את השבוע החולף ומעניק הצצה למה שצפוי לקרות בימים הקרובים

השירות המטאורולוגי מסכם את השבוע החולף ומעניק הצצה למה שיקרה בימים הקרובים.

על פי הודעת השירות, מזג אוויר סוער פקד היום את המדינה כתוצאה מ"שקע שרבי" ראשון לעונה שהגיע אלינו ממצרים. משעות הבוקר התחזקו הרוחות הדרומיות, תחילה בנגב הדרומי (עם משבים של 90 קמ״ש בגבול מצרים ובאזור הבשור) ולקראת צהריים גם במרכז ובצפון עם משבי רוח של 95 קמ״ש בשומרון ו-91 קמ״ש בגליל המערבי (ראש הנקרה).

בדרום ובעוטף עזה התחוללו סופות חול והראות ירדה למאות מטרים בודדים בלבד. כמות ריכוזי חלקיקי האבק באטמוספירה בתחנות הניטור של המשרד להגנת הסביבה הגיעה לערכים גבוהים מאוד. במהלך היום האובך הלך והתפשט והגיע גם למישור החוף ועד לחוף הצפוני. בשעות הצהרים ירדו גשמים באזורים רבים בפנים הארץ אך הכמויות הגיעו ל-3-5 מ״מ בלבד.

מחר יתרכזו הגשמים בצפון ובמרכז וביום ד' יתחדשו הגשמים עם צפי ממשי לשיטפונות נרחבים ואולי אף משמעותיים בנגב ובערבה אולם הטוח עדיין רחוק.