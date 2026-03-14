הרצוג: "מזועזע מהמתקפות האנטישמיות בהולנד"

בעקבות סידרת הפיגועים נגד יעדים יהודיים בהולנד, שוחח נשיא המדינה יצחק הרצוג עם ראשי הקהילות במדינה ואמר: "אני קורא לרשויות בהולנד להגביר את מאמציהן להילחם באנטישמיות, בהסתה ובטרור נגד הקהילה היהודית"

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הערב עם מנהיגי הקהילה היהודית בהולנד, בעקבות שתי מתקפות אנטישמיות שהתרחשו במדינה בתוך יומיים - פיצוץ בבית הכנסת ברוטרדם ביום שישי, ופיצוץ בבית הספר היהודי באמסטרדם במהלך הלילה.

הנשיא שוחח עם חנן הרצברגר, יו״ר ארגון הגג של יהדות הולנד (CJO), כריס דן הודט, יו״ר הקהילה היהודית ברוטרדם, הרב יהודה וורסט, רב בית הכנסת ברוטרדם ופרופ׳ חיים (הרמן) לונשטיין, יו״ר הנהלת בית הספר “חיידר” באמסטרדם. בשיחות השתתף גם שגריר ישראל בהולנד, צבי אבינר ופני.

בדבריו אמר הרצוג בין השאר: ״אני מזועזע עמוקות מהמתקפות האנטישמיות על בית הכנסת ברוטרדם ועל בית הספר היהודי באמסטרדם בימים האחרונים.

זה בלתי מתקבל על הדעת שהקהילה היהודית ההיסטורית בהולנד, שנחרבה במהלך השואה וכיום מהווה מרכז תוסס של חיים יהודיים, ממשיכה להיות מאוימת בידי אנטישמיות אלימה.

אני קורא לרשויות בהולנד להגביר את מאמציהן להילחם באנטישמיות, בהסתה ובטרור נגד הקהילה היהודית. העלייה באלימות האנטישמית ברחבי אירופה, כולל המתקפה על בית כנסת בבלגיה בשבוע שעבר, מדאיגה מאוד ומחייבת תגובה חזקה וברורה.

בשם מדינת ישראל, אני שולח מסר של סולידריות ועוצמה לאחיותינו ואחינו בקהילה היהודית ההיסטורית של הולנד. אנו עומדים יחד איתכם במאבק נגד שנאת היהודים הנתעבת הזאת.״

שני פיצוצים במרכזים יהודיים

פיצוץ שאירע לפנות בוקר היום (שבת) סמוך לבית ספר יהודי באמסטרדם גרם לנזק למבנה, אך לא היו נפגעים. ראש עיריית אמסטרדם, פמקה הלסמה, הגדירה את האירוע כ"מתקפה מכוונת נגד הקהילה היהודית".

לדברי הרשויות, הנזק שנגרם למבנה מוגבל. כוחות משטרה וכיבוי הגיעו במהירות למקום. ראש העיר ציינה כי למשטרה יש תיעוד ממצלמות אבטחה שבו נראה אדם מניח את המטען סמוך למבנה.

האירוע התרחש לאחר שבימים האחרונים הוגברה האבטחה סביב מוסדות יהודיים בעיר. זאת בעקבות הצתה שאירעה במהלך הלילה בבית כנסת במרכז רוטרדם ביום שישי.

בהמשך אותו יום עצרה המשטרה ארבעה חשודים, שלושה צעירים בני 18 עד 19 ונער בן 17. השוטרים עצרו רכב שנע באופן חשוד סמוך לבית כנסת נוסף, כאשר תיאור הנהג תאם לאחד החשודים במתקפה הקודמת.

המשטרה הודיעה כי פתחה ב"חקירה רחבת היקף" בנוגע לאירועים וקראה לציבור להעביר מידע. לדברי דובר המשטרה, עדיין לא ברור האם החשודים תכננו לפוצץ מטען נוסף או להצית בית כנסת נוסף. מניע למעשים טרם נמסר.

פיצוץ שלישי בבלגיה

ברשתות החברתיות הופץ סרטון לא מאומת שבו נראה פיצוץ סמוך למבנה הדומה לבית הכנסת שהותקף. במשטרה ציינו כי גם התיעוד הזה נבדק במסגרת החקירה.

במקביל, בבלגיה הסמוכה אירע השבוע פיצוץ שגרם לשריפה בבית כנסת בעיר ליאז'.

ראש העיר הלסמה אמרה: "זהו מעשה תוקפנות פחדני נגד הקהילה היהודית. יהודים באמסטרדם מתמודדים יותר ויותר עם אנטישמיות, וזה בלתי מתקבל על הדעת".