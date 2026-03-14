מטען התפוצץ בבית ספר יהודי באמסטרדם; ראש העיר: "מתקפה מכוונת"

מטען התפוצץ סמוך למוסד יהודי בעיר וגרם לנזק קל; אין נפגעים. המשטרה מחזיקה בתיעוד של אדם שהניח את המטען

פיצוץ שאירע לפנות בוקר היום (שבת) סמוך לבית ספר יהודי באמסטרדם גרם לנזק למבנה, אך לא היו נפגעים. ראש עיריית אמסטרדם, פמקה הלסמה, הגדירה את האירוע כ"מתקפה מכוונת נגד הקהילה היהודית".

לדברי הרשויות, הנזק שנגרם למבנה מוגבל. כוחות משטרה וכיבוי הגיעו במהירות למקום. ראש העיר ציינה כי למשטרה יש תיעוד ממצלמות אבטחה שבו נראה אדם מניח את המטען סמוך למבנה.

האירוע התרחש לאחר שבימים האחרונים הוגברה האבטחה סביב מוסדות יהודיים בעיר. זאת בעקבות הצתה שאירעה במהלך הלילה בבית כנסת במרכז רוטרדם ביום שישי.

בהמשך אותו יום עצרה המשטרה ארבעה חשודים, שלושה צעירים בני 18 עד 19 ונער בן 17. השוטרים עצרו רכב שנע באופן חשוד סמוך לבית כנסת נוסף, כאשר תיאור הנהג תאם לאחד החשודים במתקפה הקודמת.

המשטרה הודיעה כי פתחה ב"חקירה רחבת היקף" בנוגע לאירועים וקראה לציבור להעביר מידע. לדברי דובר המשטרה, עדיין לא ברור האם החשודים תכננו לפוצץ מטען נוסף או להצית בית כנסת נוסף. מניע למעשים טרם נמסר.

ברשתות החברתיות הופץ סרטון לא מאומת שבו נראה פיצוץ סמוך למבנה הדומה לבית הכנסת שהותקף. במשטרה ציינו כי גם התיעוד הזה נבדק במסגרת החקירה.

במקביל, בבלגיה הסמוכה אירע השבוע פיצוץ שגרם לשריפה בבית כנסת בעיר ליאז'.

ראש העיר הלסמה אמרה: "זהו מעשה תוקפנות פחדני נגד הקהילה היהודית. יהודים באמסטרדם מתמודדים יותר ויותר עם אנטישמיות, וזה בלתי מתקבל על הדעת".