תגבור כוחות: כוחות גולני התייצבו בגזרה הצפונית

אחרי 5 חודשים של פעילות ברצועת עזה, כוחות חטיבת גולני השלימו את התייצבותם לפעילות בגזרה הצפונית

תגבור כוחות בצפון: לאחר פעילות של כחמישה חודשים ברצועת עזה, דובר צה"ל אישר הערב (מוצ"ש) כי כוחות חטיבת גולני התייצבו בשבוע האחרון בגזרה הצפונית.

ביממות האחרונות כוחות החטיבה השלימו סדרת תרגילים אשר מדמים לחימה בלבנון, שכללו מטווחים, לחימה בתוואי שטח מורכב והררי ועוד. עוד נאמר כי "כעת, הכוחות נמצאים במוכנות מבצעית מלאה לבצע כל משימה שתדרש במטרה להגן על תושבי מדינת ישראל".

עם העלייה של אוגדה 98 ללבנון - יופעלו כעת ארבע מפקדות אוגדה: 91 ו-146 בהגנה, ו-36 ו-98 בהתקפה. בנוסף יופעלו חטיבות: נח"ל, צנחנים, גבעתי, גולני ו-401. יחד עם מספר חטיבות מילואים שנמצאות שם כעת (ייתכן ויוחלפו כדי לתגבר בקווים).