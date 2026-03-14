צוות הקרב בפשיטות בלבנון: "נתקוף את האויב בנחישות"

״נתקוף את האויב בנחישות על מנת להרחיק את האיום מישובנו״: צוות הקרב של חטיבה 7 יצא בפשיטות ממוקדות בדרום לבנון, כשחיסל עשרות מחבלים והשמיד תשתיות טרור

כחלק מהמהלך לחיזוק ההגנה על תושבי הצפון, כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 בפיקוד אוגדה 36 פעלו בשבוע האחרון בפשיטות ממוקדות במרחב דרום לבנון להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלי חיזבאללה.

(צילום: דובר צה"ל)

לפי דובר צה"ל, עד כה צוות הקרב החטיבתי 7 חיסל עשרות מחבלים והשמיד עשרות תשתיות טרור - ביניהם מחסן אמצעי לחימה, מפקדה ועמדות תצפית של ארגון הטרור.

צפו בתיעוד:

במקביל, נאמר כי פיקוד הצפון ממשיך בהערכות לקליטת כוחות נוספים במהלך השבוע הקרוב, בהתאם להנחיית הרמטכ״ל. כמו כן, כוחות חטיבת גולני סיימו את התייצבותם ולאחר רענון החטיבה ערוכה לקבלת פקודה על פי הערכת מצב.

"פעילות כוחות צה״ל בדרום לבנון, בהגנה קדמית מהווה שכבת הגנה נוספת על תושבי הצפון" נמסר. "צה״ל ימשיך לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה במקביל לפגיעה במשטר הטרור האיראני ושלוחותיו".