תתכוננו: פיקוד העורף משנה את אופן שליחת ההתרעות

אחרי מחקר מעמיק פיקוד העורף משנה את אופן קבלת ההתרעות המקדימות. איך זה יעבוד מעכשיו, ומה אתם צריכים לעשות?

בצה"ל נערכים להשיק בימים הקרובים שדרוג משמעותי במערכת ההנחיות המקדימות, שצפוי להקל באופן דרמטי על שגרת החיים בצל האיומים הרקטיים.

על פי הדיווח של ינון שלום יטח בערוץ i24NEWS, לאחר מחקר ביצועים מעמיק שנערך בצבא, הוחלט לצמצם את היקף האזורים הנדרשים להיכנס למרחב המוגן בכל שיגור בשיעור של 30% עד 50%. המהלך נועד להבטיח כי רק מי שנמצא בסכנה ממשית יקבל את ההתרעה, תוך מניעת כניסה מיותרת של מאות אלפי אזרחים לממ"דים.

השינוי הטכנולוגי, שייכנס לתוקף כבר בימים הקרובים, מבוסס על פיצול רשת האזורים הקיימת. אם עד היום המערכת חילקה את ההנחיה המקדימה לכחמישה אזורים כלליים, השדרוג החדש יאפשר חלוקה מפורטת ומדויקת הרבה יותר ל-21 אזורים שונים. הדיוק הזה יאפשר למערכת "לבודד" את האיום ולשלוח את ההנחיות לקהל יעד מצומצם וממוקד יותר, ובכך להפחית את שיבוש השגרה בקרב הציבור הרחב.

בפיקוד העורף מבהירים כי למרות השדרוג המורכב מאחורי הקלעים, הציבור לא יידרש לבצע פעולות מיוחדות או לשנן שמות חדשים של אזורי הנחיה. המערכת תמשיך לשלוח את ההנחיות ישירות לטלפונים הניידים של האזרחים בדיוק כפי שהיה עד כה. השינוי הוא פנימי ונועד לייעל את המערכת עצמה לטובת האזרח, כך שההתרעות שיתקבלו יהיו רלוונטיות ומדויקות יותר מאי פעם.