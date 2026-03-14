הרמטכ"ל על מות החיילים האמריקנים: "תנחומיי, תאונה מצערת"

בביקור במרכז לוגיסטי של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה אמר רב-אלוף אייל זמיר כי שותפי צבא ארה״ב "עושים עבודה חסרת תקדים" במלחמה, והביע תנחומים על מות שישה חיילים אמריקנים בתאונה

הרמטכ״ל, רב-אלוף אייל זמיר, ביקר אתמול (שישי) במרכז לוגיסטי שהוקם על ידי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה במרכז הארץ, יחד עם ראש האגף אלוף רמי אבודרהם ומפקדים נוספים. במהלך הביקור קיים הרמטכ״ל הערכת מצב עם מפקדי האגף, שסקרו בפניו את המעטפת והמאמץ הלוגיסטי במסגרת מבצע "שאגת הארי".

בדבריו התייחס זמיר לשיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית ואמר: "אני רואה כאן את שיתוף הפעולה עם צבא ארה״ב פעם נוספת. אני רוצה למסור את תנחומיי על ששת ההרוגים בתאונה המצערת שלשום. שותפינו בצבא ארצות הברית עושים עבודה חסרת תקדים במלחמה ההיסטורית שאנחנו מצויים בה, ואנחנו מלאי הערכה על כך".





צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל הוסיף כי מדובר במאבק רחב היקף נגד האיום האזורי. לדבריו, ״זוהי מלחמה נגד משטר טרור שמאיים לא רק על מדינת ישראל, אלא על יציבותו וביטחונו של המזרח התיכון כולו״.

בהמשך פנה לאנשי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ואמר כי פעילותם מהווה מרכיב מרכזי ביכולת הלחימה של צה"ל. ״אנחנו נמצאים במלחמה קיומית למעלה משנתיים. אנשי האגף על כלל מערכיו יוצרים תשתית לרציפות הלחימה, לאורך הנשימה ולהישגי צה״ל במערכה הזו. כל אחד ואחת מכם מהווה חלק משמעותי בהצלחות ובהישגים״, אמר.







לדבריו, פעילות האגף מאפשרת לצה״ל להמשיך ולפעול באופן רציף בזירות השונות. ״אני מעריך את העבודה הקשה שלכם מסביב לשעון ואת התרומה הרבה. הערכה רבה, סומך עליכם״.