בראיון לסרוגים אלונה ארז מסכמת עונה ב"הכוכב הבא לאירוויזיון" עם מקום רביעי, מדברת על הביקורות, השירים ה"אסורים", ההשראות – והצעד הבא בקריירה בארץ ובעולם

אחרי עונה מלאה ברגעים גדולים, ביצועים אמיצים וקול שלא מתאמץ להרשים – אלונה ארז מסיימת את הכוכב הבא לאירוויזיון במקום הרביעי. בראיון שאחרי הגמר היא מדברת על הטיימינג, על הביקורות, על הבחירה לגעת בשירים הקשים וה"אסורים", ועל הדרך שהיא רואה קדימה – בארץ וגם הרבה מעבר לה.

צפו בראיון עם אלונה לסרוגים

"זה לגמרי פתח לקריירה – בארץ ובעולם"

לאורך העונה הייתה אלונה מהמתמודדות הבולטות, גם כשנשמעו קולות שאמרו שאולי הגיעה מוקדם מדי. "אני רואה בתוכנית הזאת פתח אמיתי לקריירה גדולה", היא אומרת בביטחון. "לא רק בארץ – גם בעולם".

גם כשהדרך כללה לא מעט אדומים מצד השופטים, בעיקר לקראת סוף העונה, אלונה נשארת שלמה. "אני לא חושבת שמשהו השתנה", היא אומרת. "כל אחד יכול להתחבר או לא להתחבר – וזה לגיטימי. בסוף הגעתי לגמר ולמקום רביעי, וזה מאוד מכובד בעיניי. אני מאמינה שאני עוד אגיע למקומות גדולים".

"אני אוהבת לגעת בשירים של זמרות ענקיות"

אחת הביקורות שחזרו שוב ושוב נגעה לבחירה שלה לבצע שירים גדולים במיוחד – כאלה שנחשבים 'אסור לגעת בהם'. "זה בדיוק מה שאני אוהבת לעשות", היא מבהירה. לקחת שירים של זמרות ענקיות ולעשות אותם בדרך שלי. באתי עם הזמרות שאני הכי אוהבת בעולם – וזו זכות.

גם ההשוואות לא איחרו לבוא. "אמרו לי אדל, אמרו לי דואה ליפה. אפילו אמרו לי שאני מזכירה את סרינה מגוסיפ גירל”, היא צוחקת. "זה ממש מחמיא".

ומה הכי מדויק בעיניה? "הלוואי שכולן ביחד. כולן וואו".

ההשראה הגדולה

ההשראה של אלונה מגיעה משני כיוונים ברורים: "מהארץ – מירי מסיקה. ומחו"ל – אדל".

הצעד הבא

ומה קורה בבוקר שאחרי הגמר? "קודם כול לישון. לא ישנתי כבר בערך חודשיים", היא מודה. "ואז להבין מה הצעד הבא, להתחיל לפגוש אנשים ולדייק".

והצעד הבא בקריירה כבר ברור לה: "להופיע, להוציא אלבום, לכתוב – ולדעת איפה נכון לי לחתום, ועם האנשים הנכונים".