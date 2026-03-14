הח"כ מיש עתיד בהודעה חריגה: "אני רוצה להתנצל"

חבר הכנסת ולדימיר בליאק (יש עתיד) פרסם הודעת התנצלות פומבית המופנית לתושבי הצפון, המרכז והמפונים בבתי המלון, בעקבות החלטתו לבטל את סיוריו המתוכננים לשבוע הקרוב. "אני רוצה להתנצל בפני כל האנשים שתכננתי להגיע אליהם לסיורים השבוע, ואני נאלץ לבטל", כתב בליאק והסביר כי עליו ועל חבריו לסיעה להישאר בכנסת כדי לנהל מאבק מול הממשלה.

בליאק תקף בחריפות את מהלכי הקואליציה והצהיר: "ניאבק נגד הכספים הקואליציוניים, נגד ביזה חצופה של הכסף שלכם בזמן המלחמה, נגד חוק השתלטות על התקשורת של קרעי, נגד החוקים הפשיסטיים של רוטמן ולוין". לדבריו, מפלגתו נמצאת בחזית המאבק נגד "הממשלה והקואליציה הכי חסרות בושה ומסוכנות שהיו בהיסטוריה של במדינת ישראל. לא אכפת להם מהמלחמה ומהאזרחים. לנו אכפת, ואנחנו על הזירה".

בהמשך דבריו פירט חבר הכנסת את קהלי היעד שלמענם הוא פועל במשכן: "נהיה שם למען הטייסים שלנו, למען החיילים שלנו, למען משרתי המילואים, למען העצמאים והשכירים שמחכים לפיצוי ולמען הילדים שלנו. נהיה שם למענכם ולא נוותר". בליאק, שציין כי הגיע ל-50 אלף עוקבים ברשתות החברתיות, חתם את דבריו בהבטחה: "אמשיך לעדכן אתכם, לטווח את האמת, לחשוף שחיתויות ולקדם פתרונות. בקרוב נביא את השינוי".