חבר הכנסת ולדימיר בליאק התייחס היום להעברת הכספים לחרדים ולדיון בבג"ץ על כך, ואמר: "מה שהיה היום בדיון זה רעידת אדמה, לא פחות"

חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, תקף היום (חמישי) בחריפות את התנהלות המדינה ומשרד האוצר בעניין העברת התקציבים לחרדים.

בראיון ב-103fm הוא התייחס לדיון בבג"ץ ותקף: "מה שהיה היום בדיון זה רעידת אדמה, לא פחות. כששמעתי את התשובה של נציגת המדינה, הסתכלתי על חברי שישב לידי והיינו בהלם. השופטים היו בהלם, אף אחד לא האמין שדבר כזה יכול לקרות.

למזלם של השופטים, אני לא הגבתי, אחרת הייתי משתולל וצורח באותו רגע. זה בלתי יאומן שהעבירו כמעט מיליארד שקל לחינוך החרדי הפרטי, שלא עומד בסטנדרטים של לימודי ליבה, ולא אמור לקבל את הכספים האלו בלי אישור ועדת הכספים".

עוד באותו נושא ליברמן מפתיע: יש להקים מפלגה חרדית חדשה 14:10 | נחום פרי 15 0 😀 👏

עוד הוסיף: "ישבנו באותו דיון 15 שעות, שמתוכן שש שעות הוקדשו להעברה הזאת, ונציגי האוצר פשוט שיקרו אותנו בפנים, שיקרו לחברי כנסת. לא ידענו, לא הסבירו לנו, אפילו לא ניסו להסביר, עם טיעונים שניסו להעלות היום, שהכול מאוד חלש על גבול הלא קיים.

הכסף פה עבר כי המוסדות האלו, ואני מדבר על החינוך החרדי הפרטי, מכיוון שהם מתנהלים כמו בסטה בשוק, בלי לפגוע בבסטה. נוצרים פערים אדירים בשכר. במקום להסביר את הפערים לוועדת הכספים ולהסביר את הגירעון העצום שנוצר במהלך השנה, הם פשוט העבירו כסף לכיסוי הגירעון בלי לשאול את הוועדה, בניגוד לחוק. אין באמת פיקוח על המוסדות האלו, אין רישום של הוותק, נחשפו מקרים ששולמו משכורות למורים שנפטרו, כל מיני דברים הזויים".