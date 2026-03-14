דיווח מדאיג: מלאי המיירטים של ישראל הולך ואוזל

דיווח מדאיג. לפי פרסומים בארה"ב, ישראל עדכנה את וושינגטון כי מלאי המיירטים מתדלדל. מבצע 'שאגת הארי' נמשך כבר 4 ימים יותר מאשר מבצע 'עם כלביא'

היום ה-15 של מבצע שאגת הארי מביא עמו דיווח מדאיג מהצד האמריקני: ישראל הודיעה לגורמים בוושינגטון כי מלאי המיירטים שברשותה לטילים בליסטיים הולך ואוזל.

הדיווח, שפורסם בתקשורת האמריקנית, מעיד על מציאות מבצעית מורכבת שגורמי ביטחון בשני הצדדים לא ממהרים לדון בה בפומבי.

היום ה-16 של מבצע שאגת הארי נפתח הלילה, וכבר כעת הוא ארוך מקודמו - מבצע עם כלביא, שנמשך 12 יום.

בניגוד לעוצמת הגל שנצפה ביוני, קצב השיגורים הנוכחי מצד איראן נמוך יותר. אולם ירידה בקצב אינה בהכרח בשורה טובה - כאשר מלאי המיירטים מצטמצם, אפילו מספר קטן יחסית של טילים בליסטיים מדויקים יכול להוות איום שקשה להתמודד עמו.

יש לציין כי בישראל חזו בהכנות למבצע קצב שיגורים בדומה ל'עם כלביא' עם כ-100 שיגורים ביום, וכעת הקצב האיראני נמוך בהרבה. מצד שני, איראן ממשיכה לשתק את המשק הישראלי עם קצב שיגורים נמוך ומספיק טיל אחד ביום כדי להכניס מיליוני אנשים למרחבים הממוגנים ולשתק את המשק.

התמעטות המיירטים גם במדינות המפרץ

מי שסובלות מקצב שיגורים גבוה הן מדינות המפרץ - כווית, קטאר, איחוד האמירויות ועומאן, שמותקפות על ידי איראן בטילים ובכטב"מים.

מדובר על מדינות שלא רגילות למצב מלחמה וחוטפות מאות טילים וכטב"מים ביום. קצב היירוט שם גבוה בהרבה מישראל - אם כי מדובר במיירטים קצרי טווח (כמו כיפת ברזל) ולא ארוכי טווח כמו טיל חץ.

הלחץ מצד המפרציות על האמריקאים בכל הנוגע למלאי המיירטים, גם הוא חלק מהשיקולים על המשך המבצע או הפסקתו.