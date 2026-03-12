"יש לי מידות טובות וערכים - אני מאמין שאזכה": הכירו את הדייר דניאל משה

הייטקיסט, מילואימניק וחובב אנימה: דניאל משה נכנס לבית "האח הגדול". בראיון לסרוגים הוא מדבר על הדרך הקשה שעבר, הערכים שמובילים אותו - והאמונה שיכול להגיע עד הניצחון

אתמול (רביעי) נכנס לבית "האח הגדול" דניאל (26) מתל אביב, עובד בתחום ההייטק. דניאל מתאר את עצמו כבחור אוטודידקט שהגיע להישגים בעשר אצבעות, אחרי ילדות לא פשוטה ותקופות קשות כלכלית. לדבריו, לצד העבודה בהייטק הוא אוהב לצפות בסדרות אנימה, לתרגל מדיטציה ויוגה - ובעיקר מחפש מערכות יחסים עמוקות ומשמעותיות, ומודה כי מעל הכול הוא מקווה למצוא אהבה.

רגע לפני הכניסה לבית, הוא התראיין ל"סרוגים" וסיפר על הסיבה שבגללה החליט לקחת חלק בתוכנית, על הערכים שלמד בצבא וגם על סוג האנשים שיהיה לו קשה לחיות איתם בבית.

"האח הגדול זה מסגרת לצאת מהקופסה"

לדבריו, ההחלטה להיכנס לבית נובעת מהרצון לאתגר את עצמו ולגלות עוד על מי שהוא. "יש משהו בזה שככל שאתה מנסה דברים יותר נועזים ויוצא מהקופסה, אתה מגלה יותר על עצמך", אמר. "נראה לי שבית האח הגדול זו בדיוק המסגרת לזה".

כשנשאל איזה סוג דייר יהיה בבית, הודה כי הדבר תלוי מאוד בסביבה. "זה יכול ללכת לשני כיוונים", הסביר. "או שאני אתכנס בתוך עצמי ואהיה יותר סגור, או שאני אהיה מאוד פתוח, כן וחם לסביבה. זה מאוד תלוי באנרגיה של האנשים שיהיו סביבי".

"מקווה להפיץ אור בבית"

דניאל מקווה להביא איתו לבית בעיקר אנרגיה חיובית. "אני מקווה שאני נכנס בשביל להפיץ אור, להיות חייכן ושיחייכו אליי חזרה", אמר.

לדבריו, החיים המשותפים בבית אינם מרתיעים אותו. "אנחנו הרי כולנו חיים בשותפות, אז זה משהו שאני רגיל אליו".

עם זאת, יש ערכים מסוימים שעליהם הוא לא מוכן לוותר. "כבוד והדדיות מאוד חשובים לי", הסביר. "בסוף אנחנו חיים יחד, ואם מישהו יהיה אנוכי ויחשוב רק על עצמו - יהיה לי קשה עם זה".

דניאל משה בכניסה לבית האח.

"אחרי השבעה באוקטובר הייתי מעל 250 יום במילואים"

מלבד עבודתו בהייטק, דניאל שירת בצה"ל כמפקד בכיפת ברזל, ובשנים האחרונות אף שירת זמן רב במילואים. "אחרי השבעה באוקטובר הייתי בערך 250-260 יום במילואים", סיפר.

לדבריו, השירות הצבאי השפיע עליו מאוד. "זה לימד אותי לא לוותר, לחתור למטרה ולא לשכוח לחתור יחד עם מי שאיתך - לא לבד".

הוא גם הודה כי הכניסה לבית בזמן מלחמה אינה פשוטה עבורו. "אני בן אדם שכל היום על החדשות כשיש מלחמה, וקשה לי להתנתק מזה", אמר. "אבל דווקא ברגעים כאלה חשוב להמשיך קדימה".

"מחפש בחורה טובה באמת"

דניאל, שמגדיר את עצמו רווק שמחפש זוגיות עמוקה, סיפר גם איזו בחורה היה שמח לפגוש בבית.

"אני מחפש בחורה עם מידות טובות", אמר. "מישהי טובה באמת, בלי אינטרסים. מישהי סקרנית, מאושרת ופשוט בן אדם טוב".

עם זאת, כשנשאל מה יעשה אם יכניסו לבית האח הגדול אחת מהאקסיות שלו, הבהיר: "כל האקסיות הן בעבר. הייתי שמח להמשיך קדימה ולא לחזור אחורה".

דניאל משה.

"מקווה לצאת אהוב"

בסיום הראיון נשאל כיצד לדעתו ייתפס בעיני הצופים. "אני מקווה לצאת אהוב", אמר. "אני מגיע ממקום טוב ורוצה להביא אנרגיה טובה לבית".