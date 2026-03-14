דגן לפרלמנט האירופי: "ישראל - הסכר שמגן עליכם מטרור"

ראש מועצת שומרון יזם מפגש מיוחד בזום לחברי הפרלמנט האירופי שהציג את תמונת המצב הביטחונית של מבצע "שאגת הארי" בהשתתפות קצין מדובר צה"ל: "העולם יהיה טוב יותר אם משטר הרשע יושמד, אתם לא לבד"

מאמץ ההסברה הבינלאומי של השומרון נמשך: ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, יזם תדרוך זום מיוחד לשורת חברי הפרלמנט האירופי ואישי ציבור ממדינות אירופה, במטרה לחשוף בפניהם את המציאות הביטחונית ולהציג את צדקת דרכה של ישראל במלחמה, על מנת לרתום אותם לסייע למאמץ הישראלי בזירה הבינלאומית.

במפגש לקחו חלק שורת מנהיגים בולטים בהם חברי הפרלמנט האירופי רוב רוס (הולנד), הרמן טרטש (ספרד), קריסטופר סטורם (דנמרק) ואנדראש לאסלו (הונגריה), וכן חבר הפרלמנט האוסטרי אנדראס מיניך, חבר הפרלמנט הפורטוגלי פדרו פרזאו וג'ורג'יאנה תאודורסקו מרומניה.

במהלך התדרוך, הציג נציג דובר צה"ל סקירה מקיפה על האתגרים המבצעיים במסגרת מבצע "שאגת הארי", פירט על איום הטרור והרקטות, והסביר את ההתמודדות המורכבת של אזרחי ישראל בעורף ובחזית. חברי הפרלמנט התעניינו בפרטים, שאלו שאלות וביקשו להבין לעומק את המציאות בשטח כדי שיוכלו לקחת חלק במאמץ הישראלי ולהדהד את מסרי האמת במדינותיהם.

חברי הפרלמנט האירופי הביעו תמיכה ברורה בישראל בדיון. חבר הפרלמנט האירופי מהולנד, רוב רוס, אמר: "אירופה עומדת מאחורי ישראל. לא רק המזרח התיכון יהיה מקום טוב יותר, אלא העולם כולו יהיה מקום טוב יותר אם משטר הרשע באיראן יושמד".

חבר הפרלמנט הפורטוגלי, פדרו פרזאו, חיזק והוסיף: "אירופה עומדת איתן לצד ישראל. לישראל יש את כל הזכות להגן על אנשיה ועל עתידה. אתם לא לבד, אנחנו עומדים איתכם ויחד ננצח".

חבר הפרלמנט האירופי מספרד, הרמן טרטש, הצהיר: "אנו מביעים תמיכה עמוקה בצה"ל ובעבודה המצוינת שהוא עושה. תארו לכם עולם ללא איראן של אייתוללות, עולם עם איראן פתוחה ומערבית. אנחנו עומדים לצדכם מול הטרור".

חבר הפרלמנט האוסטרי, אנדראס מיניך, אמר: "אני מברך את חיילי צה"ל. טוב לראות כמה אתם פועלים בהצלחה מתחילת המבצע הזה. יש לכם תמיכה גדולה מאיתנו באירופה". חבר הפרלמנט האירופי מדנמרק, קריסטופר סטורם, ציין כי "רוב האנשים באירופה תומכים עמוקות בישראל במלחמה הזו. המפלגות שלנו תומכות בישראל יותר מכל".

דגן פנה למנהיגים והסביר את המשמעות הרחבה של המלחמה למען העולם החופשי: "מדינת ישראל נמצאת היום בחזית המאבק של העולם החופשי כולו נגד טרור רצחני ואכזר. היום כבר ברור לכולם שאנחנו עומדים יחד בחזית אחת. המלחמה שלנו היא גם המלחמה שלכם. אם אנחנו לא נכה את הטרור כאן בעוצמה ובאגרוף ברזל, הטרור הזה יגיע מהר מאוד לבירות של אירופה ולרחובות שלכם".

"אנחנו למעשה הסכר שמגן על אירופה ועל העולם החופשי כולו", הדגיש דגן. "לכן, התמיכה שלכם היא לא רק עמידה לצד מדינת ישראל, אלא קודם כל עמידה לצד הערכים שלכם ושל העולם החופשי. עם ישראל חזק ונחוש, אנחנו נמשיך להילחם עד לניצחון המוחלט. אנו מודים לכם על ההתייצבות החשובה לצד האמת והצדק".