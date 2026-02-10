חברי אופוזיציה התעמתו עם המשטרה: הדיון בועדה פוצץ. צפו

דיון בוועדה לביטחון לאומי על נתוני הפשיעה במגזר הערבי התפוצץ בעקבות עימות בין נציגי המשטרה לחברי האופוזיציה. ח"כ פוגל תקף: "אני יו״ר וועדה לא מנהל שוק"

הדיון בוועדה לביטחון לאומי בראשות ח"כ צביקה פוגל מעוצמה יהודית על נתוני הפשיעה במגזר הערבי התפוצץ היום (שלישי) בעקבות עימות בין נציגי המשטרה לחברי האופוזיציה. פוגל תקף: : "אני יו״ר וועדה לא מנהל שוק".

מדובר בדיון מהיר בנושא נתוני הפשיעה לשנת 2025 וחשיבות השקיפות שהתקיים בעקבות בקשתם של חברי הכנסת מירב בן ארי, נעמה לזימי, שרון ניר, עאידה תומא סלימאן, ואליד אלהואשלה ואורית פרקש הכהן.

לטענת חברי הכנסת שביקשו את הדיון המהיר, פרסום נתוני הפשיעה לציבור אינו מתבצע באופן סדיר ועקבי, לרבות עיכוב בפרסום השנתון הסטטיסטי האחרון והיעדר הצגה שיטתית של נתונים עדכניים בחלוקה גאוגרפית.

הדיון פוצץ בעקבות העימות

הח"כים הפונים טוענים בנוסף כי מצב זה מקשה על הציבור, על הרשויות המקומיות ועל הכנסת לקבל תמונה מלאה ועדכנית של מצב הביטחון האישי, ולגבש מדיניות מבוססת נתונים. לפי נתוני המשטרה, בשנת 2025 היו 309 נרצחים, מתוכם 241 במגזר הערבי ו- 47 נרצחים במגזר היהודי בשנת 2025 סיכלו שוטרי משטרת ישראל 112 אירועי רצח.

העימות | צילום: דוברות מירב בן ארי

לאחר תחילת הדיון התחיל עימות בין חברי הכנסת לנציגי המשטרה, בעקבות העימות יו"ר הועדה ח"כ צביקה פוגל פוצץ את הדיון. פוגל הסביר: "הפסקתי את הדיון בוועדה לביטחון לאומי לאחר שחברי אופוזציה שהגיעו לדיון בחרו לעסוק בצילום סרטוני טיקטוק במקום להקשיב לנתוני המשטרה, אני יו״ר וועדה לא מנהל שוק. אמשיך לפעול כדי לתת למשטרה את הכלים הדרושים להילחם בארגוני הפשיעה ולהגן על אזרחי ישראל".

חברת הכנסת מירב בן ארי, יוזמת הדיון תקפה: ״"בן גביר מבין שהנתונים הקשים מעידים על כשלונו בטיפול בפשיעה ובשמירה על ביטחון הציבור, ולכן כמו פחדן הוא מסתיר אותם 3 שנים וגם דואג מראש שפוגל יפוצץ את הדיון. הוועדה לביטחון פנים נהפכה לאסקופה נדרסת של השר. במקום לבצע את עבודתו המקצועית ולפקח על עבודת הממשלה, פוגל חוטא לתפקידו ועושה נזק לעבודת הכנסת״.