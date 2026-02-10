זיהום האוויר נחתך בחצי: כך נראית המלחמה בטרור הפסולת ביו"ש

במהלך החודש האחרון, פועל צוות משימה המשולב של מנהל האזרחי, למלחמה בשריפות הפסולת הפיראטיות ברחבי יהודה ושומרון. טונות של פסולת מהאתר הלא חוקי בנעלין, כך זה התבצע

אתר הפסולת נעלין הביא לזיהום אוויר חמור בערים וביישובים הסמוכים. בחודש האחרון פעלו עשרות קבלנים ופינו טונות של פסולת מהאתר הלא חוקי. במקביל התבצעו פעולות הנדסיות ועבודות לפריצת ציר צבאי שנעשות בסיוע החטיבה המרחבית בנימין, על מנת לזרז את פעולות המנע באתר הלא חוקי המשתרע על עשרות דונם.

בנוסף, הופעל במקום רחפן תרמי מיוחד, שפעל לאתר מוקדי שריפה פעילים המצויים עשרות מטרים מתחת לאדמה ובכך להביא לכיבוי של הבעירות המביאות לזיהום המרחב.

בנוסף פעלו ביחידת הפיקוח ויחידת דוד שבמנהל האזרחי, לאיתור משאיות המובילות פסולת במעברים ובעומק שטחי יו״ש, והחרמתן. עד כה הוחרמו למעלה מ-30 משאיות.

מהמנהל האזרחי נמסר: "ודגש כי במהלך השבועות האחרונים, ניטור המזהמים העלה כי מדד זיהום האוויר ביישובים הסמוכים, צומצם בחצי ממדד הזיהום שנמדד בחודשים האחרונים.".

"המנהל האזרחי, יחד עם כלל גורמי הביטחון ורשויות האכיפה בפיקוד המרכז ימשיך לפעול לאכיפת כלל המזהמים ביהודה ושומרון, ויגלה אפס סובלנות כלפי עבריינות סביבה מכל סוג".