ביטוח לאומי: מענק של אלפי שקלים ישר לחשבון הבנק. כל הפרטים

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי? בביטוח הלאומי החליטו לעשות סדר במושגים ולהזכיר לכם שהמונח המוכר "עבודה מועדפת" נקרא רשמית בחוק בשם "עבודה נדרשת". מעבר לשם הרשמי, מתברר כי רשימת העבודות המזכות במענק רחבה ומגוונת הרבה יותר ממה שרבים נוטים לחשוב.

המענק הכספי ניתן למי שהשתחרר משירות סדיר או סיים שירות לאומי, במידה ועבד במשך שישה חודשים מלאים בעבודה שהוגדרה כ"נדרשת", וזאת בטווח של עד שנתיים מיום סיום השירות.

מהייטק ועד סיוע לבעלי מוגבלויות

בעוד שרוב הצעירים פונים באופן טבעי לעבודה בבתי מלון (מלצרות, צוותי בידור או ברמנים), קיימים תחומים מפתיעים נוספים שיכולים לזכות אתכם במענק השווה. בין התחומים הללו ניתן למצוא:

תעשיית ההייטק: ייצור רכיבי מחשב עבור חברות טכנולוגיה.

תעופה ורכב: עבודה כמבנאי מטוסים או כמכונאי וחשמלאי רכב.

חקלאות: גידול בעלי חיים.

עבודה עם משמעות: סיוע לאנשים בעלי מוגבלויות.

אמנות וייצור: יצירת תפאורות ושלטים לתעשייה.

בביטוח הלאומי מדגישים כי המטרה היא לעודד צעירים להשתלב בענפי משק הסובלים ממחסור בידיים עובדות. חשוב לוודא מראש מול המעסיק ומול אתר הביטוח הלאומי כי המשרה אכן מוגדרת כנדרשת בחוק, כדי להבטיח את קבלת התשלום בסיום התקופה.