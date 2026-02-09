ביטוח לאומי בהודעה לציבור: "בהיקף של מיליוני שקלים"

חקירה סמויה של יאל"כ בלהב 433 והביטוח הלאומי חשפה רשת ששיחדה עובדת ציבור כדי להציג מצג שווא של תושבי צפון מפונים. החשד: גניבת מיליוני שקלים מקופת המדינה בזמן המלחמה

פרשה חמורה של שחיתות ציבורית ומרמה נחשפה הבוקר (שני), עם מעבר חקירת המשטרה והביטוח הלאומי לשלב הגלוי. חוקרי היחידה הארצית לפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433, בשיתוף אגף החקירות של הביטוח הלאומי, חושפים רשת שפעלה לגניבת כספי מענקי המפונים בשיא ימי המלחמה בצפון.

על פי החשד, מספר מעורבים קשרו קשר לשחד עובדת ברשות האוכלוסין וההגירה. בתמורה לכספי השוחד, ביצעה העובדת על פי החשד שינויים כוזבים בכתובות המגורים של החשודים במערכות המדינה, תוך רישומם כתושבי יישובי קו העימות בצפון שפונו מבתיהם.

מיליוני שקלים על חשבון המפונים האמיתיים

באמצעות המצג הכוזב שיצרה עובדת הציבור, פעלו החשודים לקבלת תגמולים, דמי סיוע ומענקי פינוי מהביטוח הלאומי בסכומים המצטברים למיליוני שקלים. כספים אלו יועדו במקור לסייע לאזרחים שאיבדו את שגרת חייהם ופונו מבתיהם בשל המצב הביטחוני, אך הגיעו על פי החשד לכיסיהם של נוכלים שמעולם לא התגוררו באזור.

במשטרה ובביטוח הלאומי רואים בחומרה רבה את המעשים, במיוחד נוכח העובדה שהם בוצעו תוך ניצול ציני של מצב החירום הלאומי. "מדובר בפגיעה קשה בקופה הציבורית וביכולת המדינה לסייע לנזקקים לכך באמת בעת מלחמה", מסרו גורמי האכיפה.

החקירה בראשיתה

הבוקר הפכה החקירה לגלויה עם מעצר החשודים ועיכובם לחקירה במשרדי להב 433. בהתאם להתפתחויות בחקירה, יובאו החשודים בהמשך היום לבית משפט השלום בפתח תקווה לצורך דיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

משטרת ישראל והביטוח הלאומי הבהירו כי ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה הדוק לחשיפת עבירות מרמה דומות ולמיצוי הדין עם כל גורם שינסה להפיק רווח אישי על חשבון כספי הציבור בזמן מלחמה.