בדרך לסבב נוסף? דיווח: יועצו של חמינאי יבקר בעומאן

יועצו של חמינאי, עלי לאריג'אני

יועצו של חמינאי, עלי לאריג'אני צילום: ויקימדיה)

האם איראן בדרך להמשך המשא ומתן? עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ויועצו הקרוב של האייתוללה עלי חמינאי, צפוי להגיע לביקור בעומאן מחר (שלישי). כך דווח היום בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים".

על פי הדיווח, לאריג'אני יעמוד בראש משלחת איראנית, אשר "תדון בהתפתחויות האחרונות".

הביקור של לאריג'אני בעומאן מגיע אחרי שביום שישי האחרון נערכו במוסקט סבבי השיחות הראשונים בין איראן וארה"ב, אשר נערכו בתיווכו של שר החוץ בדר אל-בוסעידי. בראש המשלחת האמריקנית עמדו שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ואת המשלחת האיראנית הוביל שר החוץ עבאס עראקצ'י. באופן חריג, גם מפקד פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום), האדמירל בראד קופר, השתתף בפגישות - דבר שעורר זעם בטהרן, כשמקור דיפלומטי איראני הזהיר כי השתתפות גורם צבאי כלשהו מסכנת את השיחות.

בהודעה של עומאן נמסר כי סבב השיחות הראשון התמקד "ביצירת התנאים המתאימים לחידוש המשא ומתן הדיפלומטי והטכני, תוך הדגשת חשיבותו בצל רצון הצדדים להפוך אותו להצלחה כדי להשיג ביטחון ויציבות". בהמשך היום התקיים הסבב השני, שלטענת עומאן התמקד "בחילופי המסמכים והקווים האדומים בין המשלחות". על פי הדיווחים ממוסקט, סבב השיחות השני ארך כשעה.