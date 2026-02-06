"דנו בתנאי המו"מ": הסתיימו שני סבבי שיחות בין ארה"ב לאיראן

בעומאן עדכנו על סיום סבב השיחות הראשון בין איראן לארה"ב, שתווך על ידי שר החוץ העומאני בדר אל-בוסעידי. לדבריהם, השיחות "התמקדו ביצירת התנאים המתאימים לחידוש המשא ומתן הדיפלומטי והטכני"

המגעים יצאו לדרך: משרד החוץ של עומאן הודיע כעת (שישי) על סיום סבב השיחות הראשון בין איראן לארה"ב, שנערכו באופן עקיף.

בראש המשלחת האמריקנית עמדו שליחי הבית הלבן סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, ואת המשלחת האיראנית הוביל שר החוץ עבאס עראקצ'י. בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" דווח כי באופן חריג, גם מפקד פיקוד המרכז האמריקני (סנטקום), האדמירל בראד קופר, השתתף בפגישות - דבר שעורר זעם בטהרן, כשמקור דיפלומטי איראני הזהיר כי השתתפות גורם צבאי כלשהו מסכנת את השיחות.

בהודעה של עומאן נמסר כי "שר החוץ בדר אל-בוסעידי קיים התייעצויות נפרדות עם המשלחת האיראנית והאמריקנית". לטענתם, "ההתייעצויות התמקדו ביצירת התנאים המתאימים לחידוש המשא ומתן הדיפלומטי והטכני, תוך הדגשת חשיבותו בצל רצון הצדדים להפוך אותו להצלחה כדי להשיג ביטחון ויציבות".

בהמשך היום התקיים הסבב השני, שלטענת עומאן התמקד "בחילופי המסמכים והקווים האדומים בין המשלחות". על פי הדיווחים ממוסקט, סבב השיחות השני ארך כשעה.

במקביל, בסוכנות הידיעות AP דווח כי השיחות התנהלו כשרק משלחת אחת הייתה במיקום השיחות בכל רגע נתון. השיירה האיראנית הגיעה ראשונה לארמון במסקט, ורק אחרי שהם עזבו השיירה האמריקנית הגיעה למקום. עוד דווח כי המשלחת של ארה"ב הייתה בארמון למשך כשעה וחצי לפני שעזבה.