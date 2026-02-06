איזנקוט תוקף: "נתניהו בנה ופרסם כתב הגנה מפוברק"

הרמטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט שלח הבוקר (שישי) מכתב דחוף למבקר המדינה מתניהו אנגלמן, זאת בעקבות פרסום התשובות של ראש הממשלה בנימין נתניהו אליו בתחקיר אירועי ה-7 באוקטובר. בדבריו טען כי פרסום המסמכים מהווה "ניסיון להנדס את התודעה לאחור באמצעות פרסומים חלקיים, שקריים ומניפולטיביים".

"אתמול, לאחר כתשעה חודשים בהם לא התייצב ראש הממשלה בפני ועדת חוץ ובטחון, בזמן קריטי לביטחון ישראל, הגיע נתניהו להשמיע מונולוג מהנדס תודעה ומשכתב היסטוריה, בנוי מחלקי ציטוטים סלקטיביים של בכירי מערכת הביטחון (אני ביניהם) מנקודות שונות בזמן וללא הקשר, באופן חלקי, שקרי ומניפולטיבי" אמר איזנקוט. "כך בנה ופרסם נתניהו כתב הגנה מפוברק שהותאם לצרכיו מתוך פרוטוקולים חסויים, תוך שהוא מנצל את סמכותו הבלעדית לראות ולפרסם פרוטוקלים מתוך דיונים רגישים. מאוחר יותר באותו יום, חזר על הדברים בקבינט והגדיל לעשות כשהוציאם כהודעה לציבור, כאילו היו רכושו הפרטי".

"מצב זה בו אחד האחראים המרכזיים, אם לא המרכזי והראשון שבהם, יכול לפרסם דברי הטעייה ושקר ולזכות ביתרון על פני כל שאר העדים הוא מצב בלתי סביר, אשר לא ניתן ואסור להשלים איתו" הוסיף. "ברור כי פעולה זו נועדה רק לקיבוע תודעה ציבורית וברור לכל בר דעת כי אינה אמת".



עוד הדגיש כי "מצב זה חמור עוד יותר בשנת בחירות, כאשר אנו למדים שנתניהו מתכנן לעשות בסודי הסודות של מדינת ישראל כבשלו, מתוך רצון לשפר את תדמיתו, להרחיקו מאשמה ולפגוע במתמודדים האחרים מולו".

ביכום דבריו איזנקוט קרא למבקר המדינה שלא לאפשר העברת חומרים חלקית - ולספק גישה רחבה יותר אל המידע המלא. "בשל חומרת הדברים והשלכתם על בטחון ישראל, מוטלת חובה על מוסד מבקר המדינה שלא לאפשר העברת חומרים חלקית אלא לדרוש את כלל הפרוטקולים ולאפשר לכלל המעורבים והמאוזכרים לעיין בהם" ביקש. "במקביל, אשמח להתייחס בפניך ובפני צוותך למסמך החלקי והמניפולטיבי שהפיץ ראש הממשלה ולהעמיד את הדברים על דיוקם".