אירוע חריג ברמת גן: אוטובוס התנגש בבניין, 11 פצועים במקום

אירוע חריג: 10 בני אדם נפצעו היום (שישי) לאחר שאוטובוס התנגש בבניין ברחוב ביאליק ברמת גן. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו להם טיפול רפואי ראשוני, ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים איכילוב בתל אביב.

מהמשטרה נמסר כי כוחות גדולים הוזעקו למקום, ונהג האוטובוס נעצר והועבר לחקירה. בהמשך נאמר כי 11 הפצועים פונו לבית החולים, ביניהם אישה כבת 25 במצב אנוש עם חבלות בגפיים, שהייתה לכודה מתחת לאוטובוס. אישה נוספת, כבת 60, נפצעה באורח בינוני, ו-9 פצועים נוספים נפגעו באורח קל.

(צילום: דוברות המשטרה)

מנהל מרחב דן במד״א אביחי חדד סיפר כי "מיד עם קבלת הקריאה בקו החירום 101 של מד״א הבנו שמדובר בתאונה קשה ולמקום נשלחו כוחות גדולים של אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ וכונני תגובה מהירה של מד״א שהגיעו במהירות למקום".

תאונה ברמת גן צילום: תיעוד מבצעי מד"א

סגן מנהל מרחב דן במד״א ירון חתוכה הוסיף: "ראינו מתחת לאוטובוס צעירה כבת 25 לכודה כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית ובסמוך לאוטובוס אישה כבת 60 כשהיא בהכרה וסובלת מחבלות. העלנו אותם לאמבולנסים ולניידות בטיפול נמרץ ופינינו אותן בדחיפות לבית החולים. בנוסף טיפלנו ופינינו מתוך האוטובוס 8 פצועים קל שרובן נשים ומבוגרות".

סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן וחובשי הצלה משה אדלר ולייבי וייס סיפרו כי "כשהגענו לזירת תאונת הדרכים עם אמבולנסים של הצלה ומד"א, מצאנו הולכת רגל, אשה כבת 30 כשהיא מחוסרת הכרה, עם חבלה רב מערכתית, לאחר שנפגעה מאוטובוס שעלה על מדרכה והתנגש בבניין. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לה טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישות, והיא פונתה במצב אנוש לקבלת טיפול בחדר הטראומה בבית החולים איכילוב".



בעקבות האירוע, צומת קריניצי- ביאליק רמת גן נחסם לתנועת כלי רכב. מהמשטרה נמסר כי "ציבור הנהגים מתבקש לנסוע בדרכים חלופיות ולהימנע מהגעה למקום".