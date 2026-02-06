הרב אליהו חושף: זו הסיבה שערבים מפסיקים לעלות להר הבית

מה גורם לירידה במספר המוסלמים הפוקדים את הר הבית? לדעת רבה של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב שמואל אליהו, התשובה אינה טמונה רק בהגבלות ביטחוניות, אלא דווקא בהתעוררות הרוחנית של היהודים העולים להר.

בשיעור שמסר לאחרונה, סיפר הרב אליהו על שיחה מרתקת שקיים חברו עם אחד מבכירי הווקף או הציבור הערבי בהר. "מספר הערבים שמגיעים להר הבית ירד בחצי, וכל הזמן פחות ופחות", אמר הרב. "חבר שלי שאל שם את אחד מהערבים הבכירים לסיבה, והוא ענה לו: 'הסיבה היא שאתם התחלתם להשתחוות על הרצפה לקדוש ברוך הוא'".

"כשאתם מתבטלים לאלוקים – מי יכול עליכם?"

לדברי הרב, אותו גורם הסביר כי המראה של יהודים המשתחווים בפישוט ידיים ורגליים על רצפת ההר מעורר בהם פחד עמוק. "הוא אמר לו: 'כשאנחנו רואים אתכם משתחווים אנחנו מפחדים מכם, כי אתם מתבטלים לאלוקים. אם אתם מתבטלים לאלוקים – מי יכול עליכם? אז אנחנו לא באים יותר'".

בלשכת הרב בחרו להמחיש את הדברים וצירפו לשיעור תיעודים מרגשים של אברכי ישיבת הר הבית כשהם משתחווים על הרצפה במהלך תפילתם במקום.

ישיבת הר הבית: "ההשתחוויות הולכות ומתעצמות"

בישיבת הר הבית, המובילה את הלימוד והתפילה במקום הקדוש, הביעו סיפוק רב מהדברים. "מרגש לראות את התעוררות הרבנים העולים, ואת ההשתחוויות ההולכות ומתעצמות", נמסר מטעם הישיבה. "עם ישראל שב להר הבית, והשיבה הזו אל הקודש יוצרת מציאות חדשה בשטח".

כזכור, בשנה האחרונה חלה עלייה משמעותית במספר היהודים המשתחווים בהר הבית, פעולה שהייתה אסורה בעבר על ידי המשטרה וכיום מתאפשרת באופן נרחב יותר, בעיקר באגף המזרחי של המתחם.