הסלמה בדרום: הפסקת האש ברצועת עזה הסתיימה

השקט המתוח ברצועת עזה הופר: כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר תשתית טרור ברצועת עזה, זאת בתגובה לירי שבוצע לעבר לוחמים במהלך היממה האחרונה.

האירוע החל אתמול (רביעי), כאשר מחבלים פתחו באש לעבר כוחות צה"ל שפעלו במרחב "הקו הצהוב" בצפון רצועת עזה. בנס לא היו נפגעים לכוחותינו באירוע, אך בצה"ל רואים בחומרה רבה את הירי, המהווה הפרה בוטה וישירה של הסכם הפסקת האש בין הצדדים.

תגובה ממוקדת להפרה

בהתאם למדיניות של "תגובה על כל הפרה", צה"ל לא עבר לסדר היום על הירי. לפני זמן קצר בוצעה תקיפה ממוקדת לעבר תשתית המשמשת את ארגוני הטרור ברצועה. בצה"ל מבהירים כי הצבא ערוך ומוכן לכל תרחיש, וכי כל ניסיון פגיעה בכוחות או הפרה של הסיכומים ייענה בתגובה נחרצת.