מרדכי דוד חסם את רכבו של רני רהב והתעמת איתו. צפו

הפעיל מרדכי דוד והיחצ"ן רני רהב התעמתו אמש במסעד בתל אביב. על פי העדויות, הוויכוח החל סביב חסימת רכבו של דוד והסלים במהירות - עד להתערבות המשטרה

פעיל הימין מרדכי דוד עוכב אמש (חמישי) לחקירה על ידי המשטרה, זאת לאחר עימות חריף עם איש היח"צ רני רהב במסעדת "שילה" היוקרתית בתל אביב.

על פי עדויות של סועדים ונוכחים שהיו במקום, העימות התפתח לאחר שדוד טען כי רהב חסם את רכבו. הדין ודברים בין השניים עלה במהירות לטונים גבוהים והסלים למחלוקת קולנית שמשכה את תשומת לב הנוכחים במסעדה.

כוחות משטרה שהוזעקו למקום בעקבות הדיווחים על האירוע החליטו לעכב את מרדכי דוד להמשך חקירה בתחנת המשטרה. נכון לעכשיו לא ברור אם הוגשה תלונה רשמית על ידי מי מהצדדים, או מה הוביל את המשטרה להחלטה על העיכוב.

זו אינה הפעם הראשונה שפעיל הימין דוד מעורב בעימותים מתוקשרים. האירוע אמש מוסיף נדבך נוסף לסדרת התקריות שבהן הוא מעורב מול דמויות מוכרות בציבוריות הישראלית.