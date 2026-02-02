מרדכי דוד זומן אמש לחקירה לאחר שחסם את רכבו של אהרן ברק, ואת צעדיו של אהוד ברק. בן כספית הגיב לסערה ועשה השווה מקוממת בין פעיל הימין למשמרות המהפכה

בן כספית, שדרן 103fm, ביצע היום השוואה מקוממת בין פעיל הימין מרדכי דוד, לבסיג' – ארגון צבאי שכפוף למשמרות המהפכה. דבריו הגיעו ברקע החסימה של מרדכי דוד נגד אהרן ברק, בעת שיצא מכנס של ארגון השמאל – התנועה לאיכות השלטון.

בן כספית אמר בשידור: "הבסיג' הזה, מרדכי דוד הזה, הוא המשך של היד הארוכה של יריב לוין".

מוקדם יותר השדרן גדעון אוקו, ביקש את דעתו של קיש כשר החינוך לגבי התנהלותו של פעיל הימין מרדכי דוד וחסימת נשיא העליון לשעבר אהרן ברק. קיש השיב בצורה חריפה: "אני חושב שהאמירה של היועמ"שית שמחאה היא לא אפקטיבית בלי לפגוע באיכות הציבור היא רעה מאוד.

הגיעו אליי הביתה, הטרידו את אשתי מינית והטרידו את כל השכונה – ההתנהלות מכל הצדדים היא גרועה מאוד. יש הרבה מאוד ניצולי שואה שגרים סביב בלפור ועשו להם את המוות ואף אחד לא אמר על כך מילה. קשה לי להיות צבוע ולהתייחס רק למרדכי דוד".

עוד באותו נושא בוטל "בהפתעה" זימונו של מרדכי דוד לחקירה 11:46 | חדשות סרוגים 7 0 😀 👏

עוד הוא הוסיף: היועמ"שית התחילה את זה, היא פתחה את הסכר כשאמרה שהפרעה לסדר הציבורי היא חלק ממחאה אפקטיבית. בעיני, כל מי שמפריע עושה מעשה לא ראוי, השכנים שלי והמשפחה שלי סובלים, אני מציע שתפנו למי שהחליט על זה כדי שזה יפסק.כל ההתנהלות הזו שפוגעת באנשים ומונעת מהציבור להתנהג כרגיל – צריך להפסיק אותה, כולם. לא שמעתי אתכם מסתכלים על הסיטואציה שמטרידים מינית את אשתי, באים בשבתות ובבקרים עם מגפונים ומטרידים את משפחתי ואת השכנים. קשה לי להיות דו פרצופי, אני אומר את האמת לכולם".