בן כספית, שדרן 103fm, ביצע היום השוואה מקוממת בין פעיל הימין מרדכי דוד, לבסיג' – ארגון צבאי שכפוף למשמרות המהפכה. דבריו הגיעו ברקע החסימה של מרדכי דוד נגד אהרן ברק, בעת שיצא מכנס של ארגון השמאל – התנועה לאיכות השלטון.
בן כספית אמר בשידור: "הבסיג' הזה, מרדכי דוד הזה, הוא המשך של היד הארוכה של יריב לוין".
מוקדם יותר השדרן גדעון אוקו, ביקש את דעתו של קיש כשר החינוך לגבי התנהלותו של פעיל הימין מרדכי דוד וחסימת נשיא העליון לשעבר אהרן ברק. קיש השיב בצורה חריפה: "אני חושב שהאמירה של היועמ"שית שמחאה היא לא אפקטיבית בלי לפגוע באיכות הציבור היא רעה מאוד.
הגיעו אליי הביתה, הטרידו את אשתי מינית והטרידו את כל השכונה – ההתנהלות מכל הצדדים היא גרועה מאוד. יש הרבה מאוד ניצולי שואה שגרים סביב בלפור ועשו להם את המוות ואף אחד לא אמר על כך מילה. קשה לי להיות צבוע ולהתייחס רק למרדכי דוד".
אסף טל
המודיע המשטרתי מדבר???13:48 02.02.2026
אסף טל
המודיע המשטרתי מדבר???13:48 02.02.2026
