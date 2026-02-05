זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת יתרו תשפ"ו

מבזקים
פרשת יִתְרוֹ היא פרשת השבוע החמישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק י"ח, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ', פסוק כ"ב.

י"ט שבט התשפ"ו
39699b37-3ca0-4639-8690-dff9b82b5483_tumb_800X480 צילום: (צילום: מנדי הכטמן / פלאש90)

פרשת יִתְרוֹ היא פרשת השבוע החמישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק י"ח, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ', פסוק כ"ב. הפרשה פותחת בסיפור על יתרו חותנו של משה, אך בהמשך רוב הפרשה עוסק בסיפור מעמד הר סיני.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 16:42. יציאת השבת: 17:57

תל אביב

כניסת השבת: 16:58. יציאת השבת: 17:58

חיפה

כניסת השבת: 16:50. יציאת השבת: 17:56

באר שבע

כניסת השבת: 17:01. יציאת השבת: 17:59

חברון

כניסת השבת: 17:03. יציאת השבת: 17:57

גוש עציון

כניסת השבת: 17:02. יציאת השבת: 17:57

אריאל

כניסת השבת: 16:47. יציאת השבת: 17:56

אילת

כניסת השבת: 16:52. יציאת השבת: 18:00

צפת

כניסת השבת: 16:50. יציאת השבת: 17:54


