זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת יתרו תשפ"ו

פרשת יִתְרוֹ היא פרשת השבוע החמישית בספר שמות. היא מתחילה בפרק י"ח, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ', פסוק כ"ב. הפרשה פותחת בסיפור על יתרו חותנו של משה, אך בהמשך רוב הפרשה עוסק בסיפור מעמד הר סיני.

ירושלים

כניסת השבת: 16:42. יציאת השבת: 17:57

תל אביב

כניסת השבת: 16:58. יציאת השבת: 17:58

חיפה

כניסת השבת: 16:50. יציאת השבת: 17:56

באר שבע

כניסת השבת: 17:01. יציאת השבת: 17:59

חברון

כניסת השבת: 17:03. יציאת השבת: 17:57

גוש עציון

כניסת השבת: 17:02. יציאת השבת: 17:57

אריאל

כניסת השבת: 16:47. יציאת השבת: 17:56

אילת

כניסת השבת: 16:52. יציאת השבת: 18:00

צפת

כניסת השבת: 16:50. יציאת השבת: 17:54