לקראת תקיפה נוספת: דובר צה"ל בערבית באזהרה לתושבי עזה

לראשונה מזה חודשים: דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם כעת (שישי) התראת פינוי לתושבי בניין בשכונת זייתון בעיר עזה - זאת לקראת תקיפה במקום, בעקבות הימצאות תשתית טרור של חמאס במבנה.

"זו אזהרה דחופה לתושבי זיתון בין רחוב אמ אל-מון ואל רחוב מעמדני בריה, ובפרט בבניין המסומן באדום והנמצאים בקרבתו" נאמר. "צה"ל עתיד לתקוף בקרוב את המבנה בעקבות הימצאות לתשתיות טרור של חמאס בתוכו או בקרבתו. למען שלומכם אתם נדרשים להתפנות באופן מיידי למרחק של מעל 100 מטר מהמרחב".