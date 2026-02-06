לקראת תקיפה נוספת: דובר צה"ל בערבית באזהרה לתושבי עזה

לראשונה מזה חודשים: דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם כעת (שישי) התראת פינוי לתושבי בניין בשכונת זייתון בעיר עזה - זאת לקראת תקיפה במקום, בעקבות הימצאות תשתית טרור של חמאס במבנה.
"זו אזהרה דחופה לתושבי זיתון בין רחוב אמ אל-מון ואל רחוב מעמדני בריה, ובפרט בבניין המסומן באדום והנמצאים בקרבתו" נאמר. "צה"ל עתיד לתקוף בקרוב את המבנה בעקבות הימצאות לתשתיות טרור של חמאס בתוכו או בקרבתו. למען שלומכם אתם נדרשים להתפנות באופן מיידי למרחק של מעל 100 מטר מהמרחב".
כזכור, כוחות צה"ל תקפו הבוקר תשתית טרור ברצועת עזה, זאת בתגובה לירי שבוצע לעבר לוחמים במהלך היממה האחרונה. האירוע החל אתמול, כאשר מחבלים פתחו באש לעבר כוחות צה"ל שפעלו במרחב "הקו הצהוב" בצפון רצועת עזה. בנס לא היו נפגעים לכוחותינו באירוע, אך בצה"ל רואים בחומרה רבה את הירי, המהווה הפרה בוטה וישירה של הסכם הפסקת האש בין הצדדים. בהתאם למדיניות של "תגובה על כל הפרה", צה"ל לא עבר לסדר היום על הירי. לפני זמן קצר בוצעה תקיפה ממוקדת לעבר תשתית המשמשת את ארגוני הטרור ברצועה. בצה"ל מבהירים כי הצבא ערוך ומוכן לכל תרחיש, וכי כל ניסיון פגיעה בכוחות או הפרה של הסיכומים ייענה בתגובה נחרצת.
תגובה ממוקדת להפרה
בהתאם למדיניות של "תגובה על כל הפרה", צה"ל לא עבר לסדר היום על הירי. לפני זמן קצר בוצעה תקיפה ממוקדת לעבר תשתית המשמשת את ארגוני הטרור ברצועה. בצה"ל מבהירים כי הצבא ערוך ומוכן לכל תרחיש, וכי כל ניסיון פגיעה בכוחות או הפרה של הסיכומים ייענה בתגובה נחרצת.
תגובות