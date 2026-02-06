חוזרת לאירוויזיון: השיר של יובל רפאל ייצג את ישראל

אחרי ימים רבים של דיונים, נבחר השיר הישראלי לאירוויזיון 2026, שיבוצע על ידי נועם בתן. השיר נכתב על ידי יובל רפאל - שתחזור לתחרות בפעם השנייה - וייחשף ב-5 במרץ

לאחר ימים ארוכים של מיונים, האזנות, ישיבות והצבעות, ועדת הבחירה של כאן החליטה מה יהיה השיר שייבצע נועם בתן על בימת האירוויזיון, וייצג את ישראל בתחרות באוסטריה. כעת יישלח השיר לאישור איגוד השידור האירופי.

השיר שנבחר נכתב על ידי נדב אהרוני, צליל קליפי ויובל רפאל, שתחזור לאירוויזיון בפעם השנייה ברציפות אחרי שייצגה בעצמה את ישראל בשנה שעברה וסיימה במקום השני. בכל ארבעת השירים שעברו הקלטות לקראת השלב הסופי של ישיבת הוועדה, לקח נועם בתן חלק כאמן ויוצר ביצירת הגרסה הסופית שהוגשה בסופו של דבר לחברי הוועדה.

בראש ועדת הבחירה עמד ברק איצקוביץ׳, מנהל תחנות המוזיקה של כאן, ולקחו בה חלק עורכי ועורכות מוזיקה בכירים מהתאגיד, אנשי חטיבת הטלוויזיה של כאן ונציג מטעם "קשת", מפיקת "הכוכב הבא לאירוויזיון". כמשקיפים לקחו חלק בהליך – נציגת ציבור ומומחה חיצוני מתחום המוזיקה.

הוועדה הקשיבה לכ-200 שירים שהגישו מאות יוצרים ישראלים. השנה, בעקבות שינויים משמעותיים שערך התאגיד באופן בחירת השיר – כל יוצר הרשום באקו"ם יכול היה להגיש שיר לבחינת הוועדה. עם זאת, לא היה ניתן לשלוח שירים שהוועדה עלולה הייתה לזהות באמצעות המבצע בסקיצה מי הם היוצרים שעומדים מאחוריהם, וביצועים רבים הונחו על שולחן הוועדה בביצוע שהוכן באמצעות בינה מלאכותית.

מתוך השירים בחרה הוועדה באופן אנונימי כ-40 שעלו לדיון מול ועדת הבחירה הסופית, וזו העבירה לקראת סוף השבוע ארבעה שירים שהגיעו לקו הגמר. ארבעת השירים הללו זכו להקלטה בקולו של נועם בתן, כדי שניתן יהיה להתרשם מביצוע של כל אחד מהם על ידי הנציג עצמו לתחרות.

נעם בתן צילום: תימור אלמלח

הבוקר (שישי) האזינה הוועדה לארבעת השירים בביצועו של בתן, שמעה גם את עמדתו של נועם עצמו – ובתום הצבעה, הוחלט סופית, וברוב גדול, על השיר הנבחר - שיושר בעברית, צרפתית ואנגלית.

בתאגיד אמרו כי "לראשונה אחרי שנתיים של בלדות, שאפיינו את סגנונו של השיר הישראלי לאירוויזיון – הפעם מדובר בשיר בסגנון מעט שונה". עוד הובהר כי בשל עליית שיר שאחד מיוצריו היא יובל רפאל לדיון סופי בוועדה, הוחלט, למען הזהירות, כי נציג טדי לא ישתתף בהצבעה על שיר זה ולא יביע דעתו עליו.

"כאן, תאגיד השידור הישראלי מבקש להודות לכל מאות היוצרים והיוצרות שהשתתפו השנה בהליך בחירת השיר הישראלי לאירוויזיון" נמסר. "השיר שנבחר ייחשף לראשונה במשדר חגיגי של כאן, ביום חמישי 5 במרץ וישודר בכאן 11, כאן גימל, כאן BOX – ובכל פלטפורמות הדיגיטל של כאן".