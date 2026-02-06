גנץ מגיב לנתניהו: "ממה אתה מפחד?"

יו"ר כחול לבן בני גנץ תקף את פרסום הפרוטוקולים והתשובות של ראש הממשלה בנימין נתניהו למבקר המדינה: "ממה אתה מפחד, נתניהו? כמו גנב בלילה בחרת ציטוטים שנוחים לך, כאלה שמתאימים לסיפור שאתה מנסה למכור"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב כעת (שישי) לפרסום התשובות של ראש הממשלה בנימין נתניהו אל מבקר המדינה בתחקיר אירועי ה-7 באוקטובר. בדבריו תקף את חשיפת הפרוטוקולים ואת השתתפותו של נתניהו בדיון ועדת חוץ וביטחון אמש.

"ממה אתה מפחד, נתניהו?" כתב גנץ בפוסט ברשת X. "כמו גנב בלילה בחרת ציטוטים שנוחים לך, כאלה שמתאימים לסיפור שאתה מנסה למכור".

"על יכולות שיווק אפשר לפרגן - בזה אתה מצטיין. אבל אתה לא איש שיווק - אתה ראש ממשלת ישראל. וביום הארור של ה־7/10 אתה ישבת בכיסא ונשאת באחריות העליונה לביטחונם של אזרחי ישראל - וכשלת" תקף. "ממנהיג מצפים לומר אמת. לא לנצל את תפקידו כדי לשכתב את ההיסטוריה".

בהמשך גנץ פנה לנתניהו בהמלצה: "אם לא קשה לך - תדאג להעביר לעיוני את כל הפרוטוקולים שמהם ציטטת. נוכל לחשוף לציבור את כל האמת".

"כך או אחרת - גם לי יש עשרות אמירות שלך, שנויות במחלוקת, בעייתיות, כאלה שמספרות סיפור אחר לגמרי" סיכם. "אני אשמור אותן לוועדת חקירה ממלכתית. כזו שתקום - איתך או אחריך. כי רק ועדת חקירה ממלכתית תגיע לחקר האמת ותמנע את המחדל הבא. אם אתה מאמין במה שפרסמת - אין לך ממה לפחד. אבל אתה יודע את האמת".