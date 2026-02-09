ריקול דחוף לכסא הבטיחות המוכר: "מהווה סכנה לפעוטות"

משרדי הכלכלה והתחבורה קוראים לציבור להפסיק לאלתר את השימוש בכיסאות בטיחות לרכב של המותגים Angels ו-MeiLY: "מהווים סכנה לפעוטות"

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה ומנהלת אגף הרכב במשרד התחבורה פרסמו היום (שני) הודעת אזהרה חריגה ודחופה להורים וצרכנים. האזהרה נוגעת לשימוש בכיסא בטיחות לרכב (התקן ריסון) המשולב בעגלות מהמותגים Angels ו-MeiLY, לאחר שנמצא כי הם אינם עומדים בסטנדרטים הבטיחותיים הנדרשים.

הדגמים המדוברים הם עגלות תינוק "4 מצבים" של מותג Angels ועגלת MeiLY (מאילי) "4 ב-1" (דגם G308 שיוצר בסין). על פי הודעת המשרדים, המוצרים יובאו ארצה כעגלות, אך שווקו בפועל גם ככיסאות בטיחות לרכב, למרות שלא קיבלו את האישורים הנדרשים לפי חוקיות היבוא ותקנות התעבורה.

סכנה ממשית לפעוטות מגיל לידה

במשרדי הממשלה מדגישים כי מדובר במוצרים המיועדים לתינוקות מיום היוולדם, וכי הליקויים שנמצאו עלולים להוביל לפגיעה קשה במקרה של תאונה או בלימת פתע. "למען שמירה על בטיחות הילדים, הציבור מתבקש להפסיק את השימוש בדגמים אלו ככיסא בטיחות לרכב לאלתר", נמסר בהודעה הרשמית.

ההחלטה על פרסום האזהרה התקבלה לאחר פעילות אכיפה משותפת של מינהל התקינה ואגף הרכב, שכללה ביקורים בבתי עסק ובדיקות מול יבואנים. מהבדיקות עלה כי היבואנים לא החזיקו במסמכים המעידים על אישור מעבדת רכב של מכון התקנים, או על התאמה לתקינה אמריקאית או אירופאית כמקובל.

ציבור ההורים מתבקש לוודא כי הכיסא שברשותם אינו נמנה עם הדגמים הללו ובכל מקרה של ספק, להימנע משימוש בו ברכב ולהשתמש אך ורק בהתקני ריסון מאושרים ובעלי תו תקן כחוק.