אחרי המעצר: אושר כהן הגיע להופיע באירוע פרטי. צפו

אחרי בוקר סוער במיוחד, במהלכו נעצר אושר כהן בגין חשד להחזקת סם, מתן עדות, ושחרור, הגיע הזמר לאירוע בדרום שהוזמן מראש, שם הופיע בבר מצווה. צפו

אמש (ראשון) התפרסו דיווחים לפיהם אושר כהן, הזמר המוכר, נעצר בגין חשד להחזקת סמים. כהן נלקח לתחנת המשטרה בחיפה, שם הוא מסר עדות.

לאחר הפרסומים בנושא, כאשר בהתחלה שמו לא הותר לפרסום, הגיב הזמר באופן רשמי. מטעמו של אושר כהן נמסר לאחר האירוע כי הסמים שנתפסו לא שייכים לו. "לאחר עדות קצרה הובהרה הטעות המצערת, החשד הופרך ואושר שוחרר ללא כל תנאי".

צפו בתיעוד הראשון של אושר כהן לאחר המעצר והשחרור:

בהמשך אותו יום, הגיע אושר כהן לאירוע פרטי, להופיע בבר המצווה של בנו של המפיק שי דהן.

האירוע הענק כלל למעלה מאלף מוזמנים, וההנחייה הייתה של משפיען הרשת טילטיל. האירוע נערך בדרום הארץ, בעיר נתיבות, בגן האירועים "אחוזת דניאל".

מלבד הופעתו של הזמר אושר כהן, שכללה את להיטיו הגדולים, הגיעו גם מיכל הקטנה ויהודה בוחבוט, מיקי מוכתר ואריק עורי. בנוסף הגיעו יובל המבולבל, רוי בוי, עדן בן זקן, שרית חדד, וששון שאולוב.

בנוסף הגיעו אגם בוחבוט, מאור אדרי, הדוד חיים, רינת בר, רוברטו בן שושן, נדס חנציס, שימי תבורי, לירון רביבו, ליאור נרקיס, טילטיל ועוד.