The Voice ישראל חוזרת לרשת 13: נועה קירל בשיחות מתקדמות, אושר כהן ועדן בן זקן בתמונה – ובר רפאלי מועמדת להנחיה?

התוכנית The Voice ישראל צפויה לשוב למסך של רשת 13, ובזמן שהעבודה על העונה החדשה נמשכת – מאחורי הקלעים כבר מתחילים להיסגר שמות מעניינים. כך עולה על פי פרסום של ynet.

נועה קירל בתמונה

על פי גורמים בתעשייה, נועה קירל נמצאת בשיחות מתקדמות להצטרפות לתוכנית בתפקיד מנטורית. בשלב זה אין חתימה רשמית, אך לפי אותם גורמים רוב הפרטים כבר סוכמו, והסיכוי למהלך כזה נחשב גבוה.

מי עוד בדרך לכיסאות – ומי בחוץ

ברשת בוחנים בימים אלה שמות נוספים לצוות המנטורים של The Voice ישראל, ובין המועמדים שעלו נמצאים אושר כהן ועדן בן זקן, כחלק מניסיון לשלב בין אמנים צעירים לפנים מוכרות. מנגד, שמה של שרית חדד, שנבחן גם הוא בשלבים מוקדמים, ירד מהפרק ונכון לעכשיו היא לא צפויה להשתתף בעונה הקרובה.

שאלת ההנחיה עדיין פתוחה

גם זהות המנחה טרם הוכרעה. בין המועמדים שנשקלים נמצאת בר רפאלי, שנפגשה לאחרונה עם הנהלת הערוץ, וכן מיכאל אלוני, שהנחה בעבר ונמצא עדיין על הפרק.