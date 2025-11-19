הכתובת האלימה על בניין רשת 13: הפעולה שנקטו בערוץ נגד הריסוס

אירוע חמור התרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) כשבכניסה לבניין חדשות 13 ברמת החייל בתל אביב רוססה הכתובת: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". הבוקר תוגש תלונה רשמית במשטרה.
לאחר ריסוס הכתובת המסיתה, ברשת 13 כבר פעלו למחוק את הגרפיטי.
בנוסף מרשת 13 נמסר: "עלינו לחקור את האירוע הזה. לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד משמעי".
