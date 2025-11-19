חדשות סרוגים

הכתובת האלימה על בניין רשת 13: הפעולה שנקטו בערוץ נגד הריסוס

(צילום: חדשות 13)
חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 19.11.2025 / 12:30

ברשת 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע וביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל. זה מה שהוחלט לעשות מיד לאחר גילוי הכתובת המסיתה

אירוע חמור התרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) כשבכניסה לבניין חדשות 13 ברמת החייל בתל אביב רוססה הכתובת: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". הבוקר תוגש תלונה רשמית במשטרה.

לאחר ריסוס הכתובת המסיתה, ברשת 13 כבר פעלו למחוק את הגרפיטי.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

רשת 13 צילום
ברשת 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל. מגוף השידור מסרו: "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה".

בנוסף מרשת 13 נמסר: "עלינו לחקור את האירוע הזה. לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד משמעי".

הסתה
ערוץ 13
רמת החייל
רשת 13

