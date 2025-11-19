אירוע חמור התרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) כשבכניסה לבניין חדשות 13 ברמת החייל רוססה הכתובת: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". הבוקר תוגש תלונה רשמית במשטרה.

הסתה נגד ערוץ 13 | צילום: חדשות 13

ברשת 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל. מגוף השידור מסרו: "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה".

בנוסף מרשת 13 נמסר: "עלינו לחקור את האירוע הזה. לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד משמעי".

בשבוע שעבר פורסם יותר מ-20 שנה אחרי שהעיתונאי ומגיש החדשות יעקב אילון הגיש את המהדורה המרכזית בערוץ 10.  אחרי גלגולים רבים שהערוץ הזה עבר וכיום נחשב ל-13, תיכנס בתו איה אילון לתפקיד מגישה בפעם הראשונה. איה אילון, בת 21, שירתה בגלי צה"ל ככתבת חדשות החוץ, עורכת תכניות ומגישת מבזקים וכעת היא תשמש ככתבת ומגישת חדשות.

"מתרגשת ושמחה להצטרף לעיתונאים המעולים של חדשות 13. מקווה לעמוד במשימה בהצלחה", אמרה אילון. אז התפוח לא נפל רחוק מן העץ, ואחרי שנים שבהם הוביל יעקב אילון את מהדורות החדשות המרכזיות (תחילה בערוץ 2, ערוץ 10 וכיום בערוץ כנסת) תעשה זאת בתו, איה אילון בתפקידה החדש.