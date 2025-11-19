בכניסה לבניין רשת 13 ברמת החייל רוססה כתובת הגרפיטי: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". הבוקר תוגש תלונה רשמית במשטרה

אירוע חמור התרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) כשבכניסה לבניין חדשות 13 ברמת החייל רוססה הכתובת: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". הבוקר תוגש תלונה רשמית במשטרה.

הסתה נגד ערוץ 13 | צילום: חדשות 13

ברשת 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל. מגוף השידור מסרו: "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה".

בנוסף מרשת 13 נמסר: "עלינו לחקור את האירוע הזה. לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד משמעי".

