אירוע חמור התרחש הלילה (בין שלישי לרביעי) כשבכניסה לבניין חדשות 13 ברמת החייל רוססה הכתובת: "דם הבוגדים עוד יותר לפרסום". הבוקר תוגש תלונה רשמית במשטרה.
ברשת 13 הביעו זעזוע עמוק מהאירוע ומביטויי האלימות וההפחדה הגוברים כלפי עיתונאים וגופי תקשורת בישראל. מגוף השידור מסרו: "מדובר בחציית קו אדום נוספת במסגרת גל מתמשך של איומים, הפחדות ופגיעה".
בנוסף מרשת 13 נמסר: "עלינו לחקור את האירוע הזה. לאלימות ולאיומים אין מקום בחברה. חילוקי דעות צריכים להיפתר באמצעות דיאלוג והבנה. אנו מגנים את האירוע הזה באופן חד משמעי".
בשבוע שעבר פורסם יותר מ-20 שנה אחרי שהעיתונאי ומגיש החדשות יעקב אילון הגיש את המהדורה המרכזית בערוץ 10. אחרי גלגולים רבים שהערוץ הזה עבר וכיום נחשב ל-13, תיכנס בתו איה אילון לתפקיד מגישה בפעם הראשונה. איה אילון, בת 21, שירתה בגלי צה"ל ככתבת חדשות החוץ, עורכת תכניות ומגישת מבזקים וכעת היא תשמש ככתבת ומגישת חדשות.
דמוקרטית
ערוץ הרעלל קיבל תשובה על ההסתה שהוא יצר כאן במשך 4 שנים מאז הסתת המפגינים ברפורמה המשפטית! איפה הייתם עד היום ? התעוררתי כמשהו העז להחזיר לכם את "...
ערוץ הרעלל קיבל תשובה על ההסתה שהוא יצר כאן במשך 4 שנים מאז הסתת המפגינים ברפורמה המשפטית! איפה הייתם עד היום ? התעוררתי כמשהו העז להחזיר לכם את " המראה מול העניים" על מה שנעשה כאן בחוסר אחריות כלפי ציבור שלם שסובל מכם במשך מס' שנים. כולל במלחמה הקשה ביותר בתולדות המדינה ❗המשך 09:22 19.11.2025
ניוסי
מה קרה ? מה כל הרעש וההמולה ? שמחתם מאוד כשהיו כתובות גרפיטי כנגד הימניים. עכשיו זה חוזר אליכם . טוב שהימין מתעורר.... כמו שאתם סוגרים כבישים ומטרידים אנשי...
מה קרה ? מה כל הרעש וההמולה ? שמחתם מאוד כשהיו כתובות גרפיטי כנגד הימניים. עכשיו זה חוזר אליכם . טוב שהימין מתעורר.... כמו שאתם סוגרים כבישים ומטרידים אנשי ימין כך מעתה תוטרדו מידה כנגד מידה ......המשך 09:27 19.11.2025
הלם וזעזוע ממש
איפה ההלם והזעזוע שלכם מאיום ברצח לא פחות על שלושה עיתונים מהימין (14)09:26 19.11.2025
ניוסי
הלם וזעזוע ממש
דמוקרטית
