הפוסטר הרשמי והצצה ראשונה מאחורי הקלעים של זגורי אימפריה נחשפו: הקאסט מתאחד, הכימיה חוזרת – והמשפחה הכי סוערת על המסך מתכוננת לעונה החדשה

אחרי ההכרזה על תאריך העלייה וכמעט עשור של ציפייה – הבוקר (רביעי) זה קרה: HOT פרסמה את הפוסטר הרשמי של העונה החדשה של "זגורי אימפריה", המציג את המשפחה שחוזרת למסך בגרסה בשלה, בוגרת – אבל עדיין סוערת כמו תמיד.

יחד עם הפוסטר הגיע גם סרטון מאחורי הקלעים מצילומי היום, שמחזיר למסך את רגעי האיחוד של הקאסט הוותיק, ומזכיר למה הקהל התאהב במשפחה הזאת מלכתחילה.

ההצצה למאחורי הקלעים של צילומי הפוסטר

מה רואים בפוסטר החדש?

התמונה הרשמית מציגה את רוב הדמויות האייקוניות של הסדרה – ובהן עוז זהבי, חן אמסלם, שרה פון שוורצה, קובי מימון, יפית אסולין, ישראל אטיאס, נינט טייב ועוד. העיצוב שומר על השפה הזגורי-קלאסית: דרמה, צבע, משפחתיות ועולם שבו קונפליקט הוא לא תקלה – אלא דרך חיים.

ומה לגבי מי שלא שם?

כפי שפורסם בעבר, משה איבגי (בבר) לא לוקח חלק בעונה החדשה בעקבות הרשעתו וריצוי עונשו. דמותו לא מופיעה בפוסטר – והיעדרה מודגש עוד יותר כשכל המשפחה מתכנסת סביב הצילום המחודש. בהפקה סיפרו שהעלילה תטפל בכך באופן טבעי, כחלק מהמציאות המשפחתית החדשה.

רענון: אז מה כבר ידוע על העונה החדשה?

העונה תעלה ב-25 בדצמבר 2025, ותתרחש עשור אחרי סוף העונה השנייה. בין באר שבע לתל אביב, בין מסורת למציאות משתנה – כל פרק יתמקד בדמות אחרת מהמשפחה, וישחזר את הקשרים, הקרעים והאהבות שהפכו את זגורי לתופעה.