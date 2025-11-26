כוחות צה"ל תקפו מחבל חמאס בצפון הרצועה לאחר שזוהתה כוונה לבצע ירי צליפה מיידי לעבר כוחות בשטח. התקיפה בוצעה מהאוויר בהובלת פיקוד הדרום, כחלק מפריסת הכוחות המתבצעת בהתאם להסכם הפסקת האש

מוקדם יותר היום (רביעי) תקפו כוחות צה"ל מחטיבת 454 מחבל מארגון חמאס בצפון רצועת עזה, לאחר שהתקבל מידע על כוונתו לבצע מתווה צליפה נגד לוחמי צה"ל בטווח הזמן המיידי. על פי הודעת הצבא, התקיפה בוצעה בהובלת פיקוד הדרום ובאמצעות חיל האוויר.

עוד נמסר כי הפעולה בוצעה כדי להסיר איום ישיר על הכוחות הפועלים במקום, זאת במסגרת הפריסה הצבאית בצפון הרצועה בהתאם להסכם הפסקת האש. בצה"ל ציינו כי הכוחות ימשיכו לפעול לסיכול איומים מיידיים ככל שיעלו.

בצה"ל הדגישו כי הפריסה בשטח נמשכת תחת אחריות פיקוד הדרום, במטרה לשמור על ביטחון הכוחות ולמנוע פגיעה בהם.